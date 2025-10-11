Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Giorgio Locatelli

L’autorevole rivista Times li chiama SAS – Sexual Attention Seeker. Quelle persone, cioè, che, seppur involontariamente, attirano le attenzioni altri grazie a un fascino innato. L’identikit del SAS? Più di 50 anni, chioma fluente, camminata decisa, occhiali da sole indossati al momento giusto, un cagnolino fedele e un partner stabile da invidiare. Caratteristiche tutte presenti in Giorgio Locatelli, lo chef unico italiano che si è aggiudicato un posto nella classifica.

Gli over50 più affascinanti del mondo

L’insolita classifica del Times, così spregiudicata da catturare l’attenzione dei media di tutto il mondo, si è ispirata a Nicole Kidman. Prova in carne e ossa che i 50 anni sono i nuovi 30 e i 60 sono la decade più sensuale della vita. L’attrice, fresca di divorzio dal compagno Keith Urban, è più splendida che mai. Matura e sicura di sé, tiene alta la bandiera delle bellissime e, soprattutto, affascinanti, nella squadra degli -anta.

Al suo fianco, la testata britannica posiziona donne altrettanto irresistibili come Liz Hurley, Sharon Stone, Jennifer Aniston e Gillian Anderson. L’aggettivo di SAS è unisex e ben si addice anche agli uomini. Chi sono i più irresistibili over50 del mondo? L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, la rockstar dei Rolling Stones Mick Jagger (ben oltre i 50 anni), l’elegantissimo 007 Daniel Craig e il re delle commedie romantiche Mark Ruffalo. Ancora, il politico Andy Burnham e l’attore David Harewood.

Un posto in classifica anche per Giorgio Locatelli

Nella sovversiva classifica stilata dal Times compare anche un italiano. Si tratta di Giorgio Locatelli, lo chef star tra i giudici di Masterchef Italia assieme a Bruno Barbieri e Antonino Canavacciuolo. I colleghi, per quanto simpatici e brillanti, non conquistano però i favori degli elettori d’Oltre Manica.

I requisiti per essere eletto SAS sono numerosi e dettagliati. C’entra il modo di vestire, quello di parlare, muovere le mani e persino gli hobby che si praticano nel tempo libero. Locatelli soddisfa ogni richiesta e, proprio come un seduttore involontario, si dichiara “sorpresissimo” della nomina. Specie, ha confidato al Corriere della Sera, “vedendo lo spessore degli altri over 60 nella lista”. Un paragone che ha reso il cuoco “anche molto fiero”.

Come ha reagito la moglie Plaxy? “Continuava a ridere – racconta lo chef – e a ripetere ‘Barack Obama, Barack Obama’”. Uomo di cui lo stesso Locatelli è grande fan: “Per me lui è un idolo, mi piace tantissimo il suo modo di essere”. L’elezione a uomo tra i più affascinanti al mondo, insomma, non ha scatenato alcuna gelosia nell’anglosassone consorte, che si è al contrario dichiarata “proud”, orgogliosa, del traguardo del marito.

Gli uomini più belli d’Italia

Chissà forse che, grazie alle calde raccomandazioni del Times, nei prossimi anni Giorgio Locatelli non si aggiudichi un posto anche nella classifica degli uomini più belli d’Italia. Lista che, nel 2024, aveva visto primeggiare il giovane rocker Damiano David, ma che noi avevamo sfacciatamente ribaltato consegnando lo scettro all’attore Alessandro Borghi. Tra attori, sportivi, cantanti e giornalisti, uno chef in classifica d’altronde mancava. Ancor meglio se over50 e SAS.