Fonte: IPA Luca Argentero, Alessandro Borghi e Damiano David

La rivista Novella 2000 ha chiesto a 500 donne italiane di eleggere l’uomo più bello d’Italia. Il risultato ha visto trionfare il rocker Damiano David, “bello e maledetto” che scala la classifica grazie ai voti delle adolescenti (dicono, secondo noi c’è anche il zampino segreto delle mamme). Seguono Stefano De Martino, che pare piaccia perché “anche simpatico” e, al terzo posto, Marco Mengoni, “mai eccessivo”.

Ai piedi del podio si colloca il turco (italiano onorario) Can Yaman e, subito dopo, l’attore Luca Argentero. Immancabile, qui al sesto posto Raoul Bova, il bel italiano per eccellenza. A sorpresa (ma non troppo) arriva il mediterraneo Michele Morrone. Chiudono la classifica il carismatico Pierfrancesco Favino e, al decimo posto, il giudice di Amici Giuseppe Giofrè.

Tutti degni di nota, per carità, ma ci troviamo costretti a dissentire dalle lettrici di Novella. La nostra classifica è diversa. Ecco chi sono, secondo noi, i 10 uomini più belli d’Italia.

I 10 uomini più belli d’Italia (secondo noi)

1. Alessandro Borghi

Fonte: IPA

Come è mai stato possibile stilare la lista dei più belli d’Italia senza inserire Alessandro Borghi? Per lo smacco, e per un sincero senso di giustizia, all’attore dai magnetici occhi blu noi conferiamo il gradino più alto del podio, la coppa più grande, la medaglia d’oro massiccio. Soprattutto dopo averlo sbirciato in tenuta adamitica nella controversa serie Supersex.

2. Damiano David

Fonte: IPA

In qualcosa, concordiamo con la nota rivista di gossip. Damiano David è la stella della nuova generazione di sex symbol all’italiana. È rock, sfrontato, con un look genderfluid figlio di questi tempi ma una faccia da Anni ’50 che sarebbe piaciuta anche a Fellini. Con i baffi o senza, moro o platino, per noi è quasi il più bello di tutti.

3. Luca Argentero

Fonte: IPA

Quando lo abbiamo conosciuto al Grande Fratello era un bello come tanti. Oggi, Luca Argentero è uno degli attori più affascinanti del cinema italiano e, come il buon vino, non fa che migliorare con l’età. Si prende il terzo posto nella nostra classifica, e anche in quelle degli anni a venire.

4. Roberto Bolle

Fonte: IPA

Tra i più belli degli italiani, ma con le sembianze di un dio greco. Roberto Bolle sembra scolpito, è l’armonia fatta persona, un David di Michelangelo in carne ossa. Tanto possente quanto aggraziato. Non sembra neanche umano.

5. Matteo Berrettini

Fonte: IPA

Restiamo in tema sportivi, ma spostiamoci sul campo da tennis. Tra i campioni della racchetta più belli di tutti i tempi c’è Matteo Berrettini. Che con il sorriso sbarazzino e quell’aria da bravo ragazzo è riuscito a conquistare persino Melissa Satta, e chi può biasimarla.

6. Alberto Angela

Fonte: IPA

Non di soli muscoli si vive… Alberto Angela, il divulgatore più popolare della televisione italiana, ha il fascino della cultura. E con i suoi occhi penetranti riesce a farci star attenti anche durante le lezioni più noiose. Il prof che avremmo voluto avere.

7. Pietro Boselli

Fonte: IPA

Faceva il prof di matematica e siamo certi che sarà riuscito a far amare persino le equazioni di secondo grado. Pietro Boselli, tutto muscoli ma anche cervello, è oggi un modello, nonché uno dei più belli d’Italia (per noi, e per tutti).

8. Claudio Marchisio

Fonte: IPA

L’Italia è terra di pallone, nella nostra lista non poteva non esserci almeno un calciatore. E se proprio dobbiamo scegliere, non possiamo che optare per Claudio Marchisio, che sta sul campo verde ma potrebbe trovarsi benissimo anche in passerella.

9. Adriano Giannini

Fonte: IPA

Il suo è un fascino d’altri tempi, da uomo vissuto, da cattivo ragazzo che ti porta sulla cattiva strada ma tu lo seguiresti ovunque. Altro che influencer e vipponi, tra i nostri più belli c’è Adriano Giannini.

10. Gregorio Paltrinieri

Fonte: IPA

Ultimo, ma non per charme, è Gregorio Paltrinieri. Che ha fatto sognare l’Italia volando sull’acqua alle Olimpiadi, ma anche con un sorriso da bellezza della porta accanto e delle spalle larghe come una piscina.