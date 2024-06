Fonte: IPA Damiano David e Dove Cameron, look di coppia al gala

Ci piacciono parecchio. Perché a tutti piacciono i belli, giovani e innamorati. Ancor di più se sono anche un po’ rock e, perché no, parecchio italiani. Dove Cameron e Damiano David sono una delle coppie d’oro del jetset internazionale, seppur non si comportino affatto come tale. Sono discreti e riservati, si presentano assieme agli eventi ma senza clamore. Postano foto di coppia ma senza alcuna dedica clamorosa. Di loro non sappiamo nulla, se non che sono giovani, belli e innamorati.

Per la prima volta, però, intervistata da Cosmopolitan USA, l’ex beniamina Disney – oggi acclamata popstar e icona queer – ha raccontato del suo amore per il frontman dei Måneskin, di come si sono conosciuti e del perché non si sono più lasciati.

Com’è nato l’amore tra Dove Cameron e Damiano David

La prima volta che la principessina disneyana Dove Cameron e il baffuto Damiano David si conobbero fu il 2022, ha rivelato lei a Cosmopolitan. C’erano i Video Music Awards di MTV e entrambi erano candidati (alla fine vinse lei). Fu un incontro fugace, ma che al dongiovanni italiani non è passato inosservato: un mese dopo l’ha invitata al party per il lancio del nuovo disco dei Måneskin. Ma non era il momento giusto, lei era impegnata.

E lui, anzi l’intera band, continuano il corteggiamento: la chiamano ad aprire il loro tour, ma anche stavolta niente da fare. E si torna ai Video Music Awards, quelli del 2023. E stavolta sono entrambi single – lui ha da poco interrotto la storia con Giorgia Soleri. Damiano non è un farfallone, non scherza mica, l’invito al concerto si è trasformato in un invito ufficiale a cena: “È stato davvero un signore. – racconta Dove – È come un gentiluomo degli Anni ’50, un angelo, un orsacchiotto. Lui è la persona migliore che abbia mai incontrato”.

Il lato nascosto di Damiano

E se da fuori Damiano, eletto e rieletto tra i più sexy d’Italia e oltre, sembra il tipo perfetto per una storia tutta fuoco e rock’n’roll, la fidanzata assicura che, nella vita vera, ci va con calma e, soprattutto, con rispetto. “È iniziato tutto molto, molto lentamente, con cautela, emozioni aperte, domande in stile intervista per otto ore di fila prima di arrivare finalmente a dire, ‘va bene, adesso possiamo anche tenerci per mano’”. È tutto merito del rocker italiano: “Basta trascorrere due minuti in sua compagnia per rendersi conto che è la persona più dolce, generosa, innocente e aperta”.

È un uomo moderno Damiano, che ha lasciato da parte la recita da maschio alpha (un uomo ratto ma più avvenente) e si circonda di maschi buoni come lui: “Ho trascorso del tempo con lui e i suoi amici e fratelli, e sono incredibilmente sensibili, romantici, emotivi, davvero premurosi”. Che sia forse il gene italiano? Se lo chiede la stessa Cameron: “Non direi che gli uomini americani non lo sono, ma è qualcosa che ho notato particolarmente in Italia. Un certo equilibrio tra il lato maschile e quello femminile che è molto attraente per chi come me è attratto sia dagli uomini che dalle donne”. Ma tutti, infine, siamo attratti da Damiano David.