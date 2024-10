Damiano David e Dove Cameron, passione e sguardi complici: un anno d’amore in foto

Fonte: Getty Images Damiano David e Dove Cameron

Damiano David e Dove Cameron sono sempre più innamorati. Nuova coppia d’oro internazionale, sono giovani, belli e scoppiano di passione e complicità. E la relazione sembra diventare sempre più seria, così come testimoniato dalle recenti dichiarazioni del rocker e dal dolcissimo post condiviso sui social dall’attrice in occasione del loro primo anniversario.

La dolce dedica di Dove Cameron

Ha fatto impazzire il web ottenendo quasi 2 milioni e mezzo di like l’ultimo post Instagram di Dove Cameron. L’attrice popstar ex eroina Disney ha condiviso con i numerosissimi fan una carrellata di scatti e video casalinghi che raccontano il primo anno assieme al fidanzato, il cantante dei Måneskin – da poco anche solita – Damiano David.

Sorrisi, scherzi, dita intrecciate. Pose in abiti elegantissimi e altre in accappatoio. Più un paio di immagini che mostrano David, tra gli uomini più affascinanti d’Italia, mentre mette in bella mostra tatuaggi e addominali. “L’anno più veloce della mia vita. – recita la didascalia – Desidererei soltanto di averti incontrato prima. Ti amerò per sempre”. L’ultima affermazione scritta proprio così, in italiano.

Damiano David pronto alla convivenza

Che la relazione tra David e Cameron fosse una cosa seria lo si era già capito dalla recente intervista rilasciata dal rocker a Fabio Fazio. Ospite della trasmissione Che tempo che fa, il cantante arrivato al successo con X Factor, ha dichiarato: “Non viviamo insieme: lei a Los Angeles, io a Roma, ma stiamo pensando di andare a vivere insieme”. Due cuori e una capanna, dunque, probabilmente negli Stati Uniti dove il cantante, già raggiunta grande popolarità assieme ai Måneskin, sta lanciando la propria carriera da solista, iniziata con il singolo Silverlines.

La storia d’amore tra Dove e Damiano

Il post di Dove, che celebra questi primi 12 mesi assieme, rivela dunque la cronologia di questo giovane amore. La prima volta che i due furono avvistati vicini, mentre si scambiavano un tenero bacio in una discoteca di Los Angeles, la liaison era appena iniziata. Seppur i due si erano conosciuti già nel 2022, in occasione degli Mtx Music Awards, all’epoca però Damiano era ancora assieme all’influencer Giorgia Soleri.

Qualche tempo dopo, un nuovo incontro, stavolta con entrambi i cuori liberi: e da allora non si sono più lasciati. La presentazione ufficiale della coppia è avvenuta in occasione del Met Gala 2024, dove i due hanno sfilato elegantissimi e abbracciati sul red carpet più glamour del mondo. La loro storia è stata poi raccontata dalla stessa Dove in una sincera intervista a Cosmopolitan: “Basta trascorrere due minuti in sua compagnia per rendersi conto che è la persona più dolce, generosa, innocente e aperta”. Innamoratissima, aveva definito il suo bello come “un gentiluomo, un angelo, un orsacchiotto degli Anni ‘50”.

Dove, insomma, sta vivendo il suo sogno italiano, le sue personalissime Vacanze Romane al fianco di un vero latin lover. Più volte ospite a Roma, l’unica città che, nonostante le lunghe trasferte, David chiama “casa”, l’attrice è stata persino allo Stadio Olimpico ad assistere a una partita de “a maggica”. E ha trascorso tutti i 90 minuti di Roma – Sassuolo a sorridere, se non è amore questo.