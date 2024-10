Damiano David, frontman dei Måneskin, è tornato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ma per la prima volta come voce unica. Durante l’intervista, l’artista romano ha colto l’occasione per presentare dal vivo il suo primo singolo solista, Silverlines, che segna la prima grande svolta nella sua carriera. Il suo debutto senza i suoi compagni non poteva che generare grande curiosità, soprattutto perché da tempo si parlava di progetti singoli e di un consistente periodo di pausa per la band dei record.

Perché ha scelto di pubblicare Silverlines

Durante l’intervista da Fabio Fazio, Damiano ha raccontato Silverlines come uno dei primi pezzi che ha scritto, definendolo come una premonizione e una sorta di riassunto degli anni bellissimi che ha vissuto, ma anche dei tanti sacrifici necessari per raggiungere il successo. Il singolo non è solo una testimonianza della sua crescita artistica, ma anche una riflessione sulle sfide personali affrontate negli ultimi anni. La vita frenetica da star internazionale, i tour, e le aspettative dei fan hanno inevitabilmente portato a momenti di introspezione, e Silverlines sembra rappresentare un modo per raccontare queste esperienze in musica.

Damiano ha inoltre spiegato, in parte, il motivo che l’ha portato a staccarsi dai Måneskin, seppure in maniera non definitiva: “Dopo tanti anni avevo la necessità di raccontare un lato che avevo tenuto nascosto”. Il nuovo brano è, quindi, una finestra sul suo mondo interiore e un’opportunità per lasciare emergere nuovi lati della sua personalità artistica. Non che ce ne fosse davvero bisogno: le sue intenzioni sono sempre state chiarissime e forse è questo il segreto del suo successo: mostrarsi autentico nonostante tutto, perfino andando contro se stesso. Il capitolo da solista sembra però riequilibrare il tutto, lasciando che la vera essenza di Damiano possa finalmente manifestarsi per quella che è.

I progetti personali e l’amore per Dove Cameron

Sono una coppia da circa un anno ma Damiano David non aveva mai parlato pubblicamente di Dove Cameron. L’artista ha quindi raccontato di come l’amore per lei abbia rappresentato una fonte di grande felicità e stabilità. Ha inoltre dichiarato che l’amore non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza, una riflessione che evidenzia quanto quest’unione sia diventata seria con lo scorrere dei mesi.

Damiano ha anche rivelato che stanno pensando di fare un importante passo avanti nella loro relazione e hanno iniziato a valutare una possibile convivenza. Sebbene attualmente siano geograficamente separati – con Dove Cameron che vive a Los Angeles e Damiano a Roma – i due stanno cercando di trovare una soluzione per vivere insieme. “Lei è a Los Angeles, io a Roma, ma stiamo pensando di andare a vivere insieme”, ha detto. La distanza tra loro è senza dubbio una sfida, ma il cantante si è mostrato ottimista e deciso a far funzionare la relazione nonostante gli ostacoli posti dalla lontananza.

Il futuro dei Måneskin

Nonostante l’entusiasmo per il suo progetto solista, Damiano ha voluto rassicurare i fan dei Måneskin: la band non si scioglie, ma è semplicemente in pausa. Ha definito questo momento di stop come “un erasmus”, una sorta di esperienza temporanea per tutti i membri del gruppo. “Amici come prima”, ha detto, sottolineando che i rapporti tra i componenti della band sono ancora forti e che non c’è alcuna frattura interna.

Anche se non ha fornito dettagli precisi su quando i Måneskin torneranno insieme a lavorare su nuova musica, Damiano ha lasciato intendere che questo periodo di pausa è stato necessario per permettere a ciascuno dei membri di esplorare nuovi orizzonti e sviluppare progetti personali. Non ha però escluso un ritorno futuro con la band, facendo presagire che i Måneskin continueranno a far parlare di sé nel panorama musicale internazionale.

Cosa aspettarsi dal progetto solista

Per quanto riguarda il suo futuro musicale, Damiano David ha accennato a un album solista all’orizzonte. Non ha però fornito ulteriori dettagli riguardo alla data di uscita o al titolo dell’album, mantenendo un’aura di mistero intorno al progetto. Ciò che è certo è che Silverlines rappresenta solo l’inizio di questa nuova fase della sua carriera, e i fan attendono con impazienza di scoprire quali altri brani farà ascoltare al pubblico. Damiano ha sempre mostrato grande versatilità come artista, e questo progetto solista potrebbe essere l’occasione per esplorare nuovi generi e stili musicali. Anche se i Måneskin sono noti per il loro sound rock, è possibile che il suo lavoro solista offra una visione diversa, più personale e sperimentale.