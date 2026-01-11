Amici, le pagelle della quattordicesima puntata: Pettinelli criticata (5), De Filippi ineguagliabile (10), il ritorno di Nicolò (8)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Anna Pettinelli e Maria De Filippi

Torna dopo la lunga pausa natalizia l’appuntamento con Amici. E lo fa in grande stile: nella puntata dell’11 gennaio non sono mancati colpi di scena e sorprese. Con due eliminazioni e gli immancabili battibecchi tra insegnanti, il talent show di Canale 5 inaugura il 2026 nel miglior modo possibile.

L’ingresso di Kiara pigliatutto (voto 9)

La puntata di Amici si apre con una sfida di danza tra la ballerina Anna e la sfidante Kiara. È proprio quest’ultima a conquistare l’ingresso nella scuola, mentre l’allieva di Veronica Peparini saluta in lacrime lo studio: “Ringrazio tutte le persone che mi hanno seguita in questo periodo. Anche la mia maestra”. La new entry, oltre a conquistare un banco, ha colpito profondamente anche i suoi insegnanti, in primis Emanuel Lo : “Ho avuto un colpo di fulmine. Mi piace la tua espressività, così si affronta il palco. Vorrei che tu valutassi l’opzione di entrare nella mia squadra. Mi piacerebbe moltissimo lavorare con te”.

Dello stesso parere anche Veronica Peparini: “L’imprinting non l’ha avuto solo Emanuel, quindi se tu volessi venire con me ti accolgo ben volentieri”. E la Celentano? “Io dico solo che tra i due litiganti chissà, magari il terzo gode“. Insomma, questo ingresso sembra destinato a cambiare gli equilibri della classe.

La gara di canto e ballo e i giudizi scontati (Voto 5)

A giudicare la gara di canto e ballo, sono per la prima volta i professori della scuola, con risultati piuttosto discutibili. La presenza di un giudice esterno garantiva infatti una maggior obiettività, offrendo feedback preziosi agli stessi allievi. Nella puntata di oggi, invece, ciascun insegnante ha commentato la performance del proprio allievo, ed è stato tutto un susseguirsi di “Bravo”, “Ti faccio i miei complimenti” e “Sei incredibile”. Ne sentivamo davvero il bisogno?

L’uscita (con polemica) di Flavia (Voto 4)

L’ultima puntata di Amici prima di Natale si era conclusa con la decisione di Anna Pettinelli di sospendere la maglia alla cantante Flavia. Negli scorsi giorni, l’insegnate aveva deciso di restituire il banco alla ragazza, salvo poi cambiare nuovamente idea nell’appuntamento dell’11 gennaio. Chiamata a giudicare la performance dell’allieva sulle note di Diamond, la coach ha spiegato di voler eliminare definitivamente Flavia.

“Io noto sempre gli stessi problemi. Flavia sei intonata e capace di cantare, ma sembri sempre vuota. Per essere onesta, visto che il mio pensiero oggi è quello di non portarti al serale, non credo di poterti ridare la maglia”, ha spiegato Pettinelli. L’eliminazione ha immediatamente innescato la reazione di Rudy Zerbi: “Perché le hai ridato la maglia qualche giorno fa? L’insegnate dovrebbe condurre l’alunno in un percorso, non fare un giorno su e uno giù”.

E se il pubblico esplode in un boato di approvazione, Lorella Cuccarini prende invece le parti di Anna: “Le ha detto che l’avrebbe tenuta sotto controllo ogni settimana. Se posso dare un consiglio a Flavia, devi mettere da parte un po’ di presunzione. Come consiglio personale, perché c’è un mondo fuori. L’arroganza non ti porta da nessuna parte e non ti fa crescere”.

Mentre l’allieva abbandona lo studio, il suo fidanzato Plasma accusa infine professori: “Vi inviterei a pensare che forse non avete capito così tanto di Flavia”. Quanto drama.

Maria De Filippi, professionalità ed empatia (Voto 10)

Guai a definirla soltanto “conduttrice”. Maria De Filippi gestisce perfettamente le dinamiche dello show e gli scambi accesi tra i professori ma, soprattutto, si preoccupa di ascoltare e capire gli allievi della scuola. Se gli adulti nella vita di tutti i giorni sembrano troppo presi per preoccuparsi di reazioni, problemi e insicurezze dei più giovani, Queen Mary si preoccupa invece di dar loro voce.

La conduttrice cerca di fare da intermediaria tra Flavia e Lorella quando quest’ultima accusa l’alunna di essere “presuntuosa”; spinge Pierpaolo a spiegare alla maestra Celentano il suo punto di vista sulla coreografia eseguita, e, quando si rende conto dell’emozione di Elena per l’uscita dell’amica Anna, le concede un piccolo spazio per esprimere le sue emozioni a riguardo. Potere dell’empatia.

La standing ovation per Michele (Voto 8)

I professori di Amici raramente si trovano d’accordo sul talento di un singolo allievo, motivo per cui Michele sembra essere riuscito in un’impresa quasi impossibile. Sulle note di Biblical l’allievo è stato salutato con una standing ovation spontanea del pubblico, raccogliendo il plauso di tutti gli insegnanti:”Ha reso giustizia ad una canzone bellissima, l’hai fatta in una maniera intensa e coinvolgente. Quando sei con uno strumento si crea qualcosa di eccezionale”, ha spiegato Lorella. Ed evidentemente il parere è condiviso, vista la prima posizione agguantata nella classifica finale.

Anna Pettinelli, la prof. più criticata (Voto 5)

Il ruolo di villain di oggi spetta decisamente ad Anna Pettinelli, che si è trovata al centro di diverse polemiche nel corso della puntata. Motivando l’eliminazione di Flavia, l’insegnante ha usato parole molto forti, spiegando all’allieva: “Sai cantare ma sei trasparente”. A non convincere il pubblico, sono state soprattutto le modalità adottate dalla professoressa, che, solo pochi giorni prima dell’espulsione, aveva deciso di riconsegnare la maglia alla cantante.

Incoerenza emersa anche nel confronto con Angy, votata con un’insufficienza nonostante la bella performance sulle note di I’ll never love again: “Mi sembra strano perché quando sono entrata lei mi voleva nel suo team. Cos’è successo poi? Perché da quando ho scelto di lavorare con Lorella non le sono piaciuta più?“, ha chiesto l’allieva. “Vi vediamo ai casting e potete avere un’evoluzione o un’involuzione”, si è giustificata la speaker radiofonica. Sarà vero?

La rivincità di Nicolò Filippucci (Voto 8)

Tra i principali candidati alla vittoria di Amici lo scorso anno, Nicolò Filippucci era stato eliminato ad un passo dalla finale, generando una vera e propria insurrezione sui social. La categoria canto era stata poi vinta da Trigno, ma non si può dire che Nicolò non abbia avuto la sua rivincita: l’interprete umbro è infatti tornato oggi in qualità di ospite, presentando il brano Laguna, con cui ha vinto Sanremo Giovani. Filippucci tornerà quindi all’Ariston tra le Nuove Proposte, con la speranza di alzare la coppa più importante sul palco. I suoi fan, ovviamente, sono già al settimo cielo.