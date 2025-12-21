Amici, le pagelle della tredicesima puntata: Arisa giudice ideale (9), Zerbi e Pettinelli prevedibili (4)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Arisa

Domenica 21 dicembre Amici di Maria De Filippi saluta il pubblico di Canale 5 con l’ultimo pomeridiano prima delle feste di Natale e lo fa con una puntata che scorre via senza strappi né (troppe) polemiche. Ospite in studio Arisa che ha presentato il suo nuovo singolo, ma anche lo storico coreografo del programma Garrison Rochelle insieme ad Angelo Madonia. Sono loro tre i giudici di canto e ballo di questa domenica, pronti a incoraggiare e dire la propria sulle esibizioni dei concorrenti. Torna anche Jacopo Sol, uno dei protagonisti della scorsa edizione, che presenta il singolo Gran Finale uscito il 12 dicembre scorso.

Arisa posata, elegante e sempre sul pezzo. Voto: 9

Partiamo dalla prima ospite che arriva in studio, Arisa. Il nuovo singolo Nuvole incanta per delicatezza e nello studio di Maria De Filippi non vola una mosca. Ma è soprattutto in veste di giudice che la cantante dà il meglio di sé: sempre attenta, pacata nei giudizi e interessata a scoprire motivazioni e retroscena di questa o quella esibizione. Anche quando non è d’accordo si rivolge ai concorrenti con gentilezza, li ascolta, argomenta ma non punta mai il dito. Aggressività zero (a differenza di altri), i suoi commenti sono tecnici ma comprensibili a tutti e quando qualcuno la colpisce non manca di sottolinearlo.

Così a Caterina, che porta una sua versione di Rimmel di Francesco De Gregori, dice “sei riuscita a rendere un pezzo cantautorale pop, sei perfetta”, poi dà della “ninfa” a una Valentina super stilosa (“rimani impressa”, aggiunge) e ammira chi riesce a cantare e suonare insieme in modo sublime. La sua delicatezza fa da contrappunto all’aggressività di alcuni insegnanti che, puntualmente, la interrompono smaniosi di dare i loro giudizi tranchant.

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli come cane e gatto. Voto: 4

Il copione è sempre lo stesso e comincia a stancare. I punzecchiamenti tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si rincorrono per tutta la puntata, tra battutine fatte sottovoce, frecciatine e difese a spada tratta dei propri allievi (ma mai di quelli degli altri). Zerbi provoca, Pettinelli risponde alzando i toni e così via, la puntata scorre tra un battibecco e l’altro. Il momento più teso arriva sulla classifica e sulle valutazioni di Caterina, sulla quale Anna sarebbe “imbalsamata”. Ma la scenetta si ripete su OPI, a parti invertite.

Maria De Filippi scherza, si diverte e calma gli animi. Voto 9

La vera queen è lei, ma lo sapevamo già. Maria De Filippi è una perfetta padrona di casa, si diverte quando le dinamiche tra giudici e concorrenti si fanno piccanti, interviene qua e là per riportare “la pace”, scherza a più riprese con un vecchio compagno di avventure come Garrison. Lo provoca ogni tanto ma soprattutto traduce i suoi giudizi a chi non lo conosce bene quanto lei. Quello che le riesce meglio è tenere insieme la classe e allora eccola spronare qualche concorrente particolarmente timido o riservato, rimbeccarne un’altra, e così via.

Smorza i toni quando serve, chiarisce malintesi e ricorda a tutti che al centro ci sono i ragazzi, con i loro punti di forza e le loro debolezze. E là dove l’agonismo spesso crea situazioni spiacevoli lei sottolinea (e mostra con un video divertente) la bellissima amicizia nata tra Lorenzo e Gard, cambia posto a quest’ultimo per farlo diventare vicino di banco di Lorenzo. “Siete molto carini tutti e due, molto educati ed è vero che vi somigliate” dice soddisfatta del suo operato.