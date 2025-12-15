Chi è Nicolò Filippucci e cosa canta nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Nicolò Filippucci, selezionato tra le Nuove Proposte di "Sanremo 2026"

Per Nicolò Filippucci la musica arriva ben prima della televisione. Studio, scrittura e prime esperienze dal vivo gli hanno permesso di costruire un percorso che ha trovato nei talent un punto di svolta, senza esaurirsi lì. Dopo il passaggio nella scuola di Amici, il cantautore umbro classe 2006 approda tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026, portando sul palco Laguna.

Chi è Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci è un cantautore umbro classe 2006, originario di Perugia. La musica entra molto presto nella sua vita: studia chitarra da bambino e cresce in un ambiente legato alla formazione musicale cantando anche nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi.

Prima dell’approdo in televisione, Nicolò fa esperienza tra concorsi, progetti locali e prime esibizioni dal vivo affinando una sensibilità artistica che ruota attorno alle emozioni e ai passaggi complessi dell’adolescenza. La svolta musicale arriva però nel 2024, quando entra nella scuola di Amici come allievo di canto: all’interno del talent trova uno spazio per raccontarsi e farsi conoscere.

Quel percorso segna un passaggio importante nel suo cammino artistico. Nel 2025 Nicolò pubblica il suo primo EP, Un’ora di follia, una raccolta di brani, come Cuore Bucato e Yin e Yang, che attraversa relazioni, fragilità e cambiamenti e che contribuisce a dare una forma più definita alla sua scrittura. Un percorso che prosegue tra nuova musica e palchi sempre più rilevanti, fino a quello di Sanremo Giovani 2025.

Nicolò Filippucci, cosa canta a “Sanremo 2026”

Dopo l’esperienza ad Amici, il cantante si presenta a Sanremo Giovani 2025. Per provare a conquistare un posto sul palco dell’Ariston sceglie Laguna, un brano che racconta la fine di una relazione e il momento emotivo che segue una rottura recente tra confusione, malinconia e sentimenti che faticano a trovare un ordine.

Nicolò riesce a entrare nella rosa dei vincitori durante Sarà Sanremo, conquistando così l’accesso alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, dove Laguna verrà portata sul palco dell’Ariston.

Il testo di “Laguna”

Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo

non era mai il momento giusto per aprire bocca

e sento il vuoto e ora vuoi parlare

solo quando senti che ti faccia bene

mancheranno queste cose tutte quelle cene insieme

i voli presi, le cascate, le ore in macchina a guidare

e fumavi sul balcone tutte quelle sere per non litigare

sai che non mi piace, preferisco stare qui a guardare, male

Ero pronto a mettermi continuamente in discussione

fino a dimenticarmi di me stesso, dimenticarmi di me stesso

La notte sembra un inferno, voglio ancora

averti a meno di un soffio

manca l’aria

quando mi perdi e senza una parola

ti prendi tutto e tutta la paura

e tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

ci siamo persi in mezzo alla laguna

come radici in cerca della luna

Sai anche tu che questa storia non ci fa più bene

se le tue bugie sono l’unica cosa che mi dai da bere

La notte sembra un inferno, voglio ancora

averti a meno di un soffio

manca l’aria

quando mi guardi e senza una parola

ti prendi tutto e tutta la paura

e tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

ci siamo persi in mezzo alla laguna

come radici in cerca della luna

Tu mi scivoli

addosso

tu mi scivoli

addosso

tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

La notte sembra un inferno, voglio ancora

averti a meno di un soffio

manca l’aria

quando mi guardi e senza una parola

ti prendi tutto e tutta la paura

e tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

ci siamo persi in mezzo alla laguna

come radici in cerca della luna

