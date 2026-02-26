Chi vince tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026: le nostre previsioni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Angelica Bove e Nicolò Filippucci

A Sanremo 2026 non va in scena solo la gara fra i Big, ma anche la sfida delle Nuove Proposte. Chi vincerà? In lizza per conquistare l’ambitissimo premio ci sono due artisti di grande livello: Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

Nuove Proposte Sanremo 2026: come funziona la gara

Ma come funziona la gara delle Nuove Proposte a Sanremo 2026? Nella seconda serata del Festival a spuntarla sono stati Angelica Bove e Nicolò Filippucci che sono riusciti a battere gli altri concorrenti: Mazzariello con il brano Manifestazione d’amore e il trio costituito da ⁠Blind, El Ma e Soniko con la canzone Nei miei DM.

I due artisti, introdotti sul palco dell’Ariston da Carlo Conti, Laura Pausini e Gianluca Gazzoli, sono pronti a dare tutto nella sfida finale del 26 febbraio durante la terza serata di Sanremo 2026. Chi vincerà?

Nicolò Filippucci ha conquistato la finale di Sanremo Giovani con la canzone Laguna ed è arrivato a Sanremo 2026 con un brano che racconta un amore tossico e una storia finita, ma anche il dolore e la difficoltà nel dire addio. Diciannove anni, cresciuto in provincia di Perugia, Nicolò è un talento precoce. Ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva solamente 7 anni e si è esibito per la prima volta sul palco a 9 anni. Ha preso parte a diversi concorsi e si è fatto conoscere grazie ad Amici di Maria De Filippi dove è arrivato sino alle semifinali.

A sfidarlo Angelica Bove, ventiduenne romana che porta il brano Mattone, una canzone ispirata ad una sua vicenda personale. Alle spalle ha una partecipazione a X Factor e una voce che non passa inosservata.

Chi vincerà le Nuove Proposte a Sanremo 2026

La domanda è lecita: chi vincerà fra Nicolò Filippucci e Angelica Bove? Nicolò ha grande talento e la giusta grinta, ma – almeno secondo noi – con Angelica Bove non c’è storia. Per spiegarlo parliamo di Mattone, la canzone che la cantante ha scelto di portare sul palco dell’Ariston.

“Parla di un’impotenza che, all’inizio, mi ha strappato la voce – ha spiegato, presentando il brano -, ma che col passare del tempo me l’ha riscritta, facendomi morire e poi rinascere”. La canzone infatti racconta un momento doloroso e profondamente intimo nella vita di Angelica che ha perso entrambi i genitori. Due lutti importanti che l’hanno segnata e che lei racconta, con coraggio, in una canzone delicata e toccante.

Un brano che trasforma la sofferenza in creatività, autobiografico, sì, ma anche universale nello spiegare cosa significhi perdere qualcuno che amiamo e sentirci avvolti dalla solitudine. Piccola, eppure fortissima, Angelica porta il suo dolore sul palco senza cercare pietismo, ma con una delicatezza che colpisce e intenerisce.

Il suo talento è innegabile. Una voce graffiante e particolare che si è fatta notare prima su Tik Tok, dove pubblicava cover, poi a X Factor dove ha stregato giudici e telespettatori, entrando nella squadra di Ambra Angiolini.

“Se potessi vederli non gli direi nulla. Li abbraccerei e so che parleremmo con gli occhi”, ha raccontato qualche tempo fa, parlando dei genitori. Ed è proprio la sua autenticità, quella forza e fragilità insieme che fanno parte di ognuno di noi, che probabilmente la porterà alla vittoria.