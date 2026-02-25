Gianluca Gazzoli, il sogno di Sanremo nel giorno del compleanno della mamma: “Morta poco tempo fa”

Un momento speciale e intimo: Gianluca Gazzoli ha ricordato la mamma, morta pochi mesi prima del Festival. Le parole a Sanremo 2026

In apertura della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è stato Gianluca Gazzoli a sorprendere (e commuovere). Un conduttore che ha già mostrato di saper fare il suo mestiere alla perfezione durante Sanremo Giovani, ma che si conferma, anche su un palco ambito e difficile come quello dell’Ariston, un gran professionista. Nessuna freddezza, pura emozione che, non senza umanissima titubanza, ha trasmesso al pubblico in studio e a quello a casa.

Non un compito facile il suo, quello di aprire la serata con la semifinale delle Nuove Proposte, ma anche il coronamento di un sogno: essere a Sanremo, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Il suo pensiero e la sua dedica sono andati alla mamma, morta qualche mese fa, alla quale ha dedicato parole piene di dolcezza.

Gianluca Gazzoli a Sanremo: il dolore per la mamma e il coronamento di un sogno

Il 25 febbraio non è solo il giorno dell’attesissima seconda serata del Festival di Sanremo 2026, quella in cui si riascoltano metà delle canzoni dei Big in gara, quella in cui si decidono i finalisti delle Nuove Proposte. Per Gianluca Gazzoli è il giorno in cui corona un sogno e il giorno in cui festeggia il compleanno della mamma Giovanna, morta a settembre del 2025, appena qualche mese prima del suo debutto all’Ariston.

Lo speaker di Radio Deejay ha ricordato la mamma, scomparsa a soli 65 anni: “Quando Carlo mi ha chiamato sono stato felicissimo e mi sarebbe piaciuto che mia mamma potesse vedermi. Ma pochi mesi fa l’ho persa. E mi trovo a esordire su questo palco proprio il 25 febbraio, che era il giorno del suo compleanno”. Parole che hanno commosso e hanno toccato anche Carlo Conti. “E tu sai cosa vuol dire non far vedere per pochissimo una cosa bella alla propria mamma”, ha detto rivolgendosi proprio al conduttore.

Gianluca Gazzoli e le Nuove Proposte a Sanremo 2026
Gianluca Gazzoli e le Nuove Proposte a Sanremo 2026

Parole speciali anche per Carlo Conti, al quale Gazzoli riconosce di essere un “maestro generoso, ce ne sono pochi”. Insomma, bisogna essere bravi, professionali e grandi per essere giovani conduttori come lo speaker di Radio Deejay, che è riuscito ad accompagnare i ragazzi delle Nuove Proposte con attenzione, empatia e senza mai dimenticare il loro talento e la loro giovane età.

La malattia della madre

Mancata a soli 65 anni, Gianluca Gazzoli aveva parlato della malattia della madre in un’intervista. Aveva descritto il momento che stava vivendo come “il più brutto e difficile della nostra vita, della mia famiglia e della mia. Da alcuni mesi mia mamma sta combattendo contro un brutto male e, purtroppo, in questi ultimi giorni la lotta si è fatta ancora più dura. Mia mamma è la donna più forte che io abbia mai conosciuto, e le devo moltissimo di ciò che sono. In queste settimane lo è ancora di più: un esempio straordinario di forza e ispirazione“.

La gara delle Nuove Proposte a Sanremo 2026

Canzoni già sentite, ma emozioni sempre nuove. Il bello dei “giovani” a Sanremo 2026 non smette di stupire e di intrigare. A contendersi l’ambita finale (prevista giovedì 26 febbraio, durante la terza serata del Festival) Nicolò Filipucci, Blind El Ma e Soniko, Angelica Bove e Mazzariello. A superare il turno Filipucci e Angelica Bove, pronti a sfidarsi per l’ambito primo posto. Nota di merito per Mazzariello però, che è riuscito con una canzone ballabile e che rimane in testa a coinvolgere l’Ariston con un’esibizione sincera.

Gianluca Gazzoli
