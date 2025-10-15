Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli scelto da Carlo Conti? “Manca solo la firma”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gianluca Gazzoli a Sanremo Giovani

Il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli guiderà con ogni probabilità l’edizione 2025 di Sanremo Giovani, il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti chiamati a gareggiare all’Ariston il prossimo febbraio. Secondo fonti molto attendibili, mancherebbe solo la firma all’accordo.

Gianluca Gazzoli al timone di Sanremo Giovani

Gianluca Gazzoli, noto al grande pubblico per il podcast Passa dal BMST, sarà il conduttore dell’edizione 2025 di Sanremo Giovani. A rivelarlo è l’Adnkronos, che cita fonti qualificate. La notizia arriva a ridosso della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, fissata per oggi, 15 ottobre. All’accordo mancherebbe solo la firma del contratto, che dovrebbe arrivare a breve: da stasera, infatti, il percorso di selezione per Sanremo entra ufficialmente nel vivo.

Gazzoli raccoglierà quindi il testimone da Alessandro Cattelan, che lo scorso anno aveva condotto il contest dedicato ai Giovani aspiranti su Rai2. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile coinvolgimento di Nicola Savino, ma Carlo Conti e la Rai avrebbero deciso di puntare su un nome più conosciuto dalla Gen Z.

Chi è Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli è un conduttore radiofonico, televisivo e youtuber nato a Vigevano il 18 agosto 1988. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dei villaggi turistici, è approdato nel 2014 a Radio Number One. Successivamente è passato a Rai Radio 2, per cui ha condotto anche la diretta del Festival di Sanremo nel 2017. Attualmente collabora invece con Radio DeeJay.

Nel suo curriculum, Gazzoli vanta anche diverse esperienze televisive: tra le più rilevanti ci sono la partecipazione a Nudi per la vita su Rai 2; Guess the Artist su Real Time; e la conduzione di Ante Factor su Sky nel 2023-2024.

Il suo nome è comunque indissolubilmente legato al podcast Passa dal BTSM: nato nel 2021, il format è diventato in pochissimo tempo uno dei più rilevanti del panorama nazionale. Nel 2023 ha vinto il premio come migliore podcast ai Best Movies Awards, mentre nel 2024, agli Italian Podcast Awards, ha vinto il premio come migliore podcast della categoria Talk.

Anche sui social Gianluca Gazzoli è molto seguito: il suo post per ricordare la mamma scomparsa è diventato virale in poche ore, così come alcuni estratti dalle interviste di Passa dal BTSM.

Come funziona Sanremo Giovani 2025

Sanremo Giovani 2025 inizierà con la fase di ascolto e l’audizione finale dal vivo dei giovani concorrenti selezionati, da cui emergeranno 24 artisti. Dall’11 novembre inizieranno le sfide vere e proprie: i cantanti in gara proporranno il loro brano nel corso di quattro puntate trasmesse su Rai2 in seconda serata (11, poi 18, 25 novembre e 2 dicembre). Solo 3 di loro per puntata (per un totale di 12) supereranno il turno, e accederanno alla semifinale del 9 dicembre, durante la quale si ridurranno a 6.

Le loro sorti saranno decise durante la finalissima del 14 dicembre, trasmessa in prima serata su Rai 1, in diretta dal Casinò di Sanremo: tra le sei Nuove Proposte in lizza per un posto a Sanremo 76, solo 2 riusciranno ad approdare sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston. In questa serata, la valutazione degli artisti in gara sarà ancora affidata ad una Commissione musicale.

La giuria dovrebbe ricalcare quella dello scorso anno, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai. La sezione Nuove Proposte di Sanremo 76 sarà completata da altri due artisti, selezionati dal direttore artistico e dalla Commissione musicale tra i partecipanti alla manifestazione Area Sanremo.