Sanremo Giovani, cosa è successo: chi sono i vincitori della quarta puntata

Gianluca Gazzoli è tornato con la quarta puntata di "Sanremo Giovani": chi sono gli ultimi tre talenti si sono guadagnati un posto in semifinale

IPA I semifinalisti della quarta puntata di Sanremo Giovani

Sanremo Giovani è arrivato alla quarta e ultima puntata di selezioni per la semifinale. Anche martedì 2 dicembre Gianluca Gazzoli ha guidato una serata che ha visto 6 concorrenti sfidarsi in tre duelli diretti per conquistare un posto verso la vittoria.

Sul palco, questa volta, si sono affrontati Eyeline, Occhi, Jeson, Principe, Seltsam e Senza CRI. Ecco com’è andata.

“Sanremo Giovani”, cosa è successo nella quarta serata

Martedì 2 dicembre Gianluca Gazzoli è tornato nella Sala A di via Asiago, a Roma, per condurre la quarta puntata di Sanremo Giovani: l’ultimo step di una selezione serratissima per provare a rientrare tra i semifinalisti e salire sul palco del Teatro Ariston come concorrente delle Nuove Proposte.

Come sempre, per i talenti lo scoglio più grande è stato vincere l’emozione ed esibirsi davanti alla Commissione musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

La prima sfida

Ad aprire la gara sono stati Eyeline e Principe. Eyeline ha raccontato di essere legatissima alla sua famiglia: la sorella, di dieci anni più piccola, e sua mamma, con cui condivide la passione per la pallavolo. Sul palco ha portato il brano Finché dura.



Principe, invece, arriva dalla provincia di Bologna e, anche grazie ai suoi genitori, si è avvicinato al cantautorato e alla chitarra. Si è esibito sulle note di Mon Amour. La commissione ha riscontrato alcune carenze in entrambe le performance ma, alla fine, a convincere maggiormente è stato Principe.

La seconda sfida

La seconda manche ha visto sul palco Seltsam con Scusa mamma, una canzone che parla di uno dei rapporti più profondi e umani che si possano vivere.

A sfidarlo è stato Jeson, che ha portato Inizialmente tu. Anche il suo pezzo si muove su un terreno molto personale, con un racconto che si concentra sulle sfumature dell’amore.

Entrambi i brani condividono un approccio introspettivo, ma lo fanno in modi molto diversi. A conquistare il penultimo posto disponibile per la semifinale è stato Seltsam.

La terza sfida

L’ultima manche ha visto confrontarsi Senza CRI e Occhi.

Senza CRI, nome d’arte di Cristiana Carella, non è nuova ai palchi più importanti: ha infatti fatto parte della classe della 24ª edizione di Amici. A Sanremo Giovani si è presentata con Spiagge, un brano che si configura come una dedica d’amore.

Occhi, invece, ha portato Ullallà, un valzer rivisitato in chiave contemporanea, arricchito dall’uso del megafono che ha dato un taglio più performativo all’esibizione. Alla fine, però, l’ultimo biglietto per la semifinale va a Senza CRI.

“Sanremo Giovani”, come continua la gara

Alla fine della quarta puntata di selezioni, sarebbero dovuti essere 12 i semifinalisti ufficiali di questa edizione di Sanremo Giovani:

Antonia

La Messa

Cmqmartina

Angelica Bove

Niccolò Filippucci

Welo

Caro Wow

Petit

Seltsam

Principe

Senza CRI

Soap

Gazzoli ha però annunciato che, purtroppo, Soap non potrà partecipare alla semifinale a causa di motivi personali.

Il prossimo appuntamento è quello della semifinale, prevista per il 9 dicembre. Il 14 dicembre, su Rai1, Gianluca Gazzoli è pronto per condurre la finalissima con i 6 concorrenti più meritevoli: solo due di loro avranno la possibilità di accedere alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 accanto a due concorrenti provenienti da Area Sanremo.

