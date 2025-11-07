Sanremo Giovani al via l’11 novembre, puntate e concorrenti: cosa succede a chi vince

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Dopo le selezioni della commissione musicale, riprende Sanremo Giovani, il talent musicale targato Rai che apre ufficialmente la corsa al Festival di Sanremo 2026. La nuova edizione, prodotta dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, prenderà il via l’11 novembre in seconda serata su Rai2, con un format rinnovato ma fedele alla sua missione: scoprire le nuove voci della musica italiana.

Come funziona Sanremo Giovani

Il percorso si articolerà in cinque puntate condotte da Gianluca Gazzoli, podcaster e voce radiofonica tra le più seguite del momento. Ogni martedì fino al 2 dicembre, tre coppie di artisti si affronteranno in sfide dirette, al termine delle quali verranno scelti i dodici semifinalisti che si contenderanno l’accesso alla serata decisiva del 9 dicembre.

A decretare i verdetti sarà la Commissione musicale, schierata nella Sala A di Via Asiago a Roma e guidata dal direttore artistico Carlo Conti e dal vicedirettore Claudio Fasulo, entrambi giurati fuori onda. Accanto a loro, i volti e le voci di Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, chiamati a valutare non solo le doti vocali ma anche l’identità artistica dei concorrenti.

I sei selezionati al termine delle eliminatorie e della semifinale approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima Sarà Sanremo, in programma il 14 dicembre. In quella serata decisiva, due artisti conquisteranno l’accesso diretto al palco dell’Ariston per l’edizione 2026 del Festival, affiancati da due giovani provenienti da Area Sanremo, scelti dalla stessa Commissione guidata da Conti.

Dove seguire Sanremo Giovani

L’evento sarà fruibile anche in simulcast su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay, con la conduzione di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli, a garantire un racconto parallelo tra televisione e radio.

Sul fronte dei numeri, tra i 24 selezionati di quest’anno spicca il Lazio, rappresentato da ben sette artisti, seguito da Lombardia e Campania con tre nomi ciascuna. Due rappresentanti arrivano invece da Emilia-Romagna e Liguria, mentre completano la rosa due giovani promesse internazionali, entrambe donne: una dal Mali e l’altra dall’Albania. Considerando le provenienze, il Nord Italia prevale con otto partecipanti complessivi.

Questi i nomi degli artisti selezionati: Amsi con Pizza Americana (Liguria), Angelica Bove con Mattone (Lazio), Antonia con Luoghi Perduti (Campania), Cainero con Nuntannamurà (Lazio), Caro Wow con Cupido (Lombardia), cmqmartina con Radio Erotika (Lombardia), Deddè con Ddoje Criature (Campania), Disco Club Paradiso con Mademoiselle (Emilia-Romagna), Eyeline con Finché Dura (Liguria), Jeson con Inizialmente Tu (Lazio), Joseph con Fenomenale (Campania), La Messa con Maria (Piemonte), Lea Gavino con Amico Lontano (Lazio), Mimì con Sottovoce (dal Mali), Nicolò Filippucci con Laguna (Umbria), Occhi con Ullallà (Lombardia), Petit con Un Bel Casino (Lazio), Principe con Mon Amour (Emilia-Romagna), Renato D’Amico con Bacio Piccolino (Sicilia), Seltsam con Scusa Mamma (Lazio), Senza Cri con Spiagge (Puglia), soap con Buona Vita (Lazio), Welo con Emirato (Puglia) e Xhovana con Ego (dall’Albania).

Un’edizione dunque che si muove tra eterogeneità, talento e visioni musicali contemporanee, in attesa di scoprire chi riuscirà a trasformare la sfida televisiva in un biglietto d’ingresso per il sogno sanremese.

