Sanremo Giovani, chi si sfida nella seconda puntata: orario e dove vederlo

IPA Gianluca Gazzoli conduce la seconda puntata di Sanremo Giovani

La corsa verso l’Ariston prosegue. Dopo la prima eliminatoria, torna l’appuntamento con Sanremo Giovani, il talent musicale in cui gli artisti si contendono il biglietto d’oro per accedere al Festival di Sanremo 2026. La seconda puntata va in onda, come sempre, su Rai 2 in seconda serata con la conduzione di Gianluca Gazzoli.

Gli artisti in gara nella seconda puntata

Una sfida senza esclusione di colpi per conquistare i tre posti restanti in semifinale. Gianluca Gazzoli, podcaster alla sua prima esperienza alla conduzione televisiva, torna a guidare i giovani artisti del talent.

Dalla Sala A di Via Asiago a Roma vanno in onda le performance di altri sei cantanti:

Angelica Bove con Mattone;

Disco Club Paradiso con Mademoiselle;

Lea Gavino con Amico lontano;

Nicolò Filippucci con Laguna;

Soap (Lazio) con Buona vita.

Si tratta della seconda di quattro serate eliminatorie totali, in cui tre artisti per sera si qualificano per la fase successiva. Ad attendere i giovani cantanti ci sono tre sfide dirette che, nella scorsa puntata, hanno visto trionfare Antonia (ex Amici) con il brano Luoghi perduti, La Messa con Maria e Cmqmartina con Radio erotika.

Quando e dove vedere Sanremo Giovani?

Chi vuole seguire l’appuntamento con la seconda eliminatoria di Sanremo Giovani, in onda martedì 18 novembre, può sintonizzarsi su Rai 2 a partire dalle 23:45 circa (subito dopo Belve). Ma non solo: il talent è accessibile in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma RaiPlay. Inoltre, la puntata è trasmessa in simulcast su Rai Radio 2, permettendo anche l’ascolto via radio guidato dalle voci di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli.

Il destino dei sei artisti in gara è nelle mani della Commissione Musicale: Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, a cui si aggiungono i “giurati fuori onda”, ovvero il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, e il vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo.

La qualificazione di stasera è un passo essenziale verso la finale. Dopo le quattro eliminatorie, l’ultima delle quali andrà in onda il 2 dicembre), i 12 artisti selezionati si sfideranno in semifinale il 9 dicembre. Solo sei di loro approderanno alla finalissima – Sarà Sanremo -, in programma il 14 dicembre presso il Teatro del Casinò della città ligure. A quel punto la Commissione Musicale avrà il compito di selezionare due artisti provenienti da Sanremo Giovani, ai quali verrà dato l’accesso diretto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo e a cui si aggiungeranno altri due artisti, provenienti stavolta dalla selezione di Area Sanremo. Così il quartetto delle Nuove Proposte sarà finalmente al completo.

Come preannunciato da Carlo Conti, il Festival di Sanremo slitta rispetto al solito (causa Olimpiadi invernali), ed è previsto dal 24 al 28 febbraio 2026.