Sanremo Giovani 2025, cosa è successo: le vincitrici della prima serata

La macchina del Festival della Canzone Italiana comincia a muoversi con largo anticipo: Gianluca Gazzoli ha condotto la prima serata di Sanremo Giovani, il talent musicale ideato per la selezione dei due partecipanti che staccheranno un biglietto per la gara nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Antonia, Joseph, La Messa, Xhovana, Renato D’Amico e Cmqmartina sono stati i sei artisti che si sono esibiti nel corso del primo appuntamento dello show di Rai2.

Sanremo Giovani, come è andata la prima puntata

Appuntamento con la prima puntata di Sanremo Giovani, che nelle prossime settimane selezionerà i 12 protagonisti che si confronteranno poi il 9 dicembre nella semifinale. Il 14 dicembre ne rimarranno soltanto sei nella serata Sarà Sanremo e saranno coloro che insieme ai due giovani finalisti di Area Sanremo accederanno al cast delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

A condurre la serata Gianluca Gazzoli, durante la quale si sono esibiti sei talenti della musica davanti alla Commissione musicale formata dal direttore artistico Carlo Conti e dal vicedirettore Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

In apertura della prima puntata, Carlo Conti ha dedicato il percorso di Sanremo Giovani al Maestro Peppe Vessicchio, scomparso recentemente. Poi Gazzoli ha presentato i cantanti in gara e la sfida è entrata nel vivo con il primo duello: Antonia – volto già noto al grande pubblico per la sua partecipazione nella scorsa edizione Amici – si è esibita con il brano Luoghi perduti; Joseph, opening act di un concerto di Blanco, ha proposto la canzone Fenomenale. La Commissione musicale ha premiato la giovane cantante.

Il secondo scontro ha visto battersi le giovani La Messa e Xhovana: la prima ha cantato il pezzo Maria, la seconda invece ha proposto il brano Ego. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata La Messa, che è riuscita con la sua esibizione ad accedere direttamente alla semifinale di Sanremo Giovani.

Il terzo e ultimo duello della serata ha visto protagonisti Renato D’Amico e Cmqmartina. Il cantante si è raccontato ripercorrendo la sua passione per la raccolta di strumenti musicali degli anni ’70 e si è esibito con il brano Bacio piccolino. Cmqmartina invece – uno dei nomi più interessanti passati a X Factor negli ultimi anni – ha conquistato il centro del palco proponendo il suo pezzo Radio Erotika.

È stata lei ad aggiudicarsi la vittoria, formando con le due colleghe un terzetto tutto al femminile che accede direttamente alle semifinali di Sanremo Giovani 2025.

Sanremo Giovani, i prossimi appuntamenti

Le selezioni proseguiranno per quattro martedì consecutivi, sempre in seconda serata su Rai 2, fino al 2 dicembre. Al termine delle puntate saranno scelti i 12 semifinalisti che si sfideranno il 9 dicembre, mentre solo 6 di loro arriveranno alla finalissima del 14 dicembre su Rai 1. A completare la rosa dei giovani in gara a Sanremo 2026 ci saranno anche due artisti provenienti da Area Sanremo, ammessi di diritto nella categoria Nuove Proposte, che conterà appunto 4 concorrenti.

