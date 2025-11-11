Sanremo Giovani, chi si sfida nella prima puntata dell’11 novembre

Carlo Conti e Gianluca Gazzoli danno il via a "Sanremo Giovani": chi sono i sei artisti in gara nella prima puntata

IPA Carlo Conti e Gianluca Gazzoli pronti per la prima puntata di "Sanremo Giovani"

Tutto pronto per la prima puntata di Sanremo Giovani 2025. Carlo Conti e Gianluca Gazzoli si preparano ad accogliere i giovani artisti selezionati: cantanti pronti a sfidarsi davanti alla Commissione musicale per provare a superare il turno e avvicinarsi al palco del Festival di Sanremo 2026, nell’ambito delle Nuove Proposte.

Stasera, martedì 11 novembre, sono sei i cantanti a gareggiare in questo primo turno.

“Sanremo Giovani”, il percorso entra nel vivo

Il percorso verso la settimana del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo: stasera, martedì 11 novembre, parte il viaggio dei giovani cantanti selezionati per Sanremo Giovani, il contest che apre le porte della kermesse ai talenti emergenti che potrebbero conquistare un posto nell’ambito delle Nuove Proposte del prossimo Festival.

In ogni puntata, condotta da Gianluca Gazzoli, si sfidano sei dei ventiquattro concorrenti selezionati: tre sfide dirette, in cui soltanto tre artisti passeranno allo step successivo.

A decretare i migliori è la Commissione musicale, guidata dal direttore artistico Carlo Conti e dal vicedirettore Claudio Fasulo, entrambi giurati fuori onda. Accanto a loro, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, chiamati a valutare doti vocali e l’identità artistica dei concorrenti.

“Sanremo Giovani”, chi sono i cantanti della prima puntata

Secondo quanto appreso da RaiNews, gli artisti pronti a esibirsi questa sera sono Antonia, Joseph, cmqmartina, La Messa, Renato D’Amico e Xhovana.

Antonia, nome d’arte di Antonia Nocca, è una cantante napoletana classe 2005. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi nel 2024, ha pubblicato brani come Dove ti trovi tu, Romantica e Giganti. Nel 2025 è tornata con Relax e Genie In A Bottle. A Sanremo Giovani presenta Luoghi perduti, un invito a ricominciare insieme, trasformando gli errori in nuovi inizi.

Giuseppe Marra, in arte Joseph, è un cantautore di Avellino nato nel 2003. In uno stile urban pop che si apre all’introspezione, ha firmato singoli come babydontcallme, Bambino e Sottopelle, fino alla collaborazione con Jeson in Cantilene. Con Fenomenale, il brano presentato a Sanremo Giovani, racconta la fine di un amore estivo tra ricordi e malinconia.

Martina Sironi, in arte cmqmartina, è una cantautrice di Monza classe 1999. Dopo il debutto con Lasciami andare! e la partecipazione a X Factor 14, ha pubblicato gli album Disco e Vergogna collaborando con artisti come Lo Stato Sociale. A Sanremo Giovani partecipa con Radio Erotika, un pezzo electro-pop che parla di nostalgia e desiderio.

La Messa è il progetto torinese di Serena Mastrulli e Marco Zamuner, caratterizzato da un mix di elettronica, alternative rock e urban pop. Dopo l’EP IIII e singoli come maremaremare e Bambina, collaborano con Tormento in Musica Vera. A Sanremo Giovani portano Maria, un racconto ironico e disincantato sulla fine di un amore.

Cantautore, produttore e polistrumentista nato a Erice nel 1998, Renato D’Amico unisce sonorità mediterranee e italo disco in chiave ironica e generazionale. Trasferitosi a Milano nel 2022, ha pubblicato Siamo tutti noi!, Federico e Il sale nelle orecchie mi fa innervosire. In gara presenta Bacio piccolino, un brano tra sogno e ricerca di sé.

Infine, Xhovana: nata in Albania e cresciuta a Milano, ha vissuto negli Stati Uniti durante l’adolescenza. Dopo il debutto nel 2022 con Spyo insieme a Chadia Rodriguez, porta avanti il progetto No Face, che fonde electro-pop e influenze urban. Con Ego, in gara a Sanremo Giovani, celebra indipendenza e autostima mettendo sé stessa al centro senza sensi di colpa.

Dove e quando vedere la prima puntata di “Sanremo Giovani”

La prima puntata di Sanremo Giovani è programmata per stasera, martedì 11 novembre, in seconda serata su Rai2. Il programma può anche essere seguito su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2, con la conduzione di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli.

