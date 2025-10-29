Sanremo Giovani, chi sono i 24 concorrenti in gara

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Carlo Conti

Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, si è chiusa la lunga selezione di Sanremo Giovani. Trentiquattro gli artisti che si sono esibiti davanti alla Commissione Musicale presieduta dal direttore artistico Carlo Conti e composta da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Da quella maratona musicale sono emersi i 24 giovani protagonisti che, da martedì 11 novembre, si contenderanno la possibilità di arrivare alla finalissima di Sarà Sanremo e, per due di loro, l’ambito pass per il Festival di Sanremo 2026 che quest’anno slitta per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

I nomi dei 24 artisti in gara

Un gruppo eterogeneo, quello composto dai 34 cantati appena ascoltati, in cui convivono dialetti, stili e influenze geografiche diverse, con rappresentanti da ogni parte d’Italia e persino due artisti provenienti dal Mali e dall’Albania. Un segnale di apertura e contaminazione che riflette la natura sempre più internazionale della musica italiana contemporanea.

I 24 concorrenti ufficiali sono: Amsi con Pizza Americana (Liguria), Angelica Bove con Mattone (Lazio), Antonia con Luoghi Perduti (Campania), Cainero con Nuntannamurà (Lazio), Caro Wow con Cupido (Lombardia), cmqmartina con Radio Erotika (Lombardia), Deddè con Ddoje Criature (Campania), Disco Club Paradiso con Mademoiselle (Emilia-Romagna), Eyeline con Finché Dura (Liguria), Jeson con Inizialmente Tu (Lazio), Joseph con Fenomenale (Campania), La Messa con Maria (Piemonte), Lea Gavino con Amico Lontano (Lazio), Mimì con Sottovoce (dal Mali), Nicolò Filippucci con Laguna (Umbria), Occhi con Ullallà (Lombardia), Petit con Un Bel Casino (Lazio), Principe con Mon Amour (Emilia-Romagna), Renato D’Amico con Bacio Piccolino (Sicilia), Seltsam con Scusa Mamma (Lazio), Senza Cri con Spiagge (Puglia), soap con Buona Vita (Lazio), Welo con Emirato (Puglia) e Xhovana con Ego (dall’Albania).

Chi conduce Sanremo Giovani

A condurre le cinque settimane di gara, sempre dalla Sala A, sarà Gianluca Gazzoli, voce di Radio2 e podcaster di successo, che accompagnerà il pubblico nella scoperta dei nuovi talenti da portare sul palco del Festival di Sanremo di Carlo Conti. Il format – già sperimentato un anno fa con Alessandro Cattelan – prevede che in ciascuna delle prime quattro puntate si esibiscano sei artisti, ma soltanto tre conquisteranno l’accesso alla semifinale del 9 dicembre. Da lì, i dodici selezionati si ridurranno a sei finalisti, che si giocheranno tutto nella finale del 14 dicembre, trasmessa come da tradizioen in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Alla fine, soltanto due giovani riusciranno a realizzare il sogno: salire sul palco dell’Ariston nella sezione Nuove Proposte, insieme ai due vincitori di Area Sanremo, anch’essi scelti dalla stessa Commissione Musicale nei primi giorni di dicembre e comunicati durante lo speciale in onda su Rai1.

Tra inediti in dialetto, sonorità elettroniche, pop raffinato e cantautorato urbano, la nuova edizione di Sanremo Giovani sembra già voler andare oltre le mode e le etichette. Una vetrina preziosa per ventiquattro voci che rappresentano che trainano la nuova generazione, più che mai bisognosa d’ascolto in questi anni di fragilità per la musica italiana, sempre più in cerca di una nuova direzione.

