Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Sanremo Giovani, i 34 artisti ammessi per l'edizione 2025

Del nuovo Festival di Sanremo si inizia a parlare quasi subito dopo la fine del precedente. Considerando il grado d’attenzione, in un anno in cui si è paventata l’ipotesi di un addio all’Ariston, è normale che a fine ottobre l’interesse sia già molto elevato.

Inizia così a essere già tempo di annunci. Non si parla ancora di Big, sia chiaro, ma un raggio di luce è stato gettato su Sanremo Giovani. Conosciamo infatti i nomi dei partecipanti, alcuni dei quali già noti al pubblico. Si tratta infatti di volti passati da X Factor e Amici.

I cantanti di Sanremo Giovani

Gli artisti indicati sono stati selezionati tra gli oltre 500 iscritti dalla commissione musicale presieduta dal Direttore Artistico di Sanremo, Carlo Conti. Composta poi da Claudio Fasulo (Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai), Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Ecco l’elenco:

Agèlo – Io distruggo;

Alunno – Bonnie & Clyde;

AMSI – Pizza americana;

Angelica Bove – Mattone;

Antonia – Luoghi perduti;

Axel – Laurearsi;

Cainero – Nuntannamurà;

Caro Wow – Cupido;

Cmqmartina – Radio erotika;

Cola Siel – Azzurro;

Deddè – Ddoje Criature;

Disco Club Paradiso – Mademoiselle;

Eyeline – Finché dura;

Jeson – Inizialmente tu;

Joseph – Fenomenale;

La Messa – Maria;

Lea Gavino – Amico Lontano;

Maddalena – Senti menti;

Marco Millie – Lonely boy;

Mimì – Sottovoce;

Nicolò Filippucci – Laguna;

Nimsay – Ahvah;

Occhi – Ullallà;

Petit – Un bel casino;

Principe – Mon amour;

Renato D’Amico – Bacio piccolino;

Rondine – Maleparole;

Seltsam – Scusa mamma;

Senza Cri – Spiagge;

Soap – Buona vita;

Tära – Mezzaluna;

Tenth Sky – Gimme 5;

Welo – Emigtato;

Xhovana – Ego.

Gli ex Amici e X Factor

Una volta terminate le audizioni, 24 tra gruppi e artisti prenderanno parte alle cinque puntate di Sanremo Giovani 2025, in onda su Rai 2 e condotte da Gianluca Gazzoli, come annunciato giorni fa da Conti. Ecco le date:

11 novembre;

18 novembre;

25 novembre;

2 dicembre;

9 dicembre.

Il 14 dicembre, invece, si terrà la finale, Sarà Sanremo. A parteciparvi saranno sei artisti, cui si aggiungeranno i 2 provenienti da Area Sanremo, selezionati i primi di dicembre dalla Commissione musicale Rai. Loro entreranno di diritto tra i quattro concorrenti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026.

Il gruppo è composto da 15 donne, 18 uomini e un gruppo. Come detto, molti artisti provengono dai social, con X Factor rappresentato da:

Bove;

cmqmartina;

Disco Club Paradiso;

Mimì (vincitrice).

Per quanto riguarda Amici, Maria De Filippi sarà felice di rivedere: