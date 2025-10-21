Sanremo 2026, Samira Lui pronta per l’Ariston: i rumor si fanno insistenti

IPA Samira Lui

Samira Lui è la donna del momento. Tutti la vogliono, tutti la cercano, e il suo nome riecheggia anche tra i corridoi più sacri della musica italiana: quelli del Festival di Sanremo. Dopo il successo travolgente de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti, la showgirl friulana sarebbe tra le candidate più papabili per affiancare Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Un’indiscrezione che fa già sognare il pubblico e che, se confermata, consacrerebbe definitivamente Samira tra i volti più amati della televisione italiana.

Samira Lui e i rumor su Sanremo 2026

Da settimane si parla del possibile colpaccio di Carlo Conti per Sanremo 2026. Il conduttore, tornato al timone del Festival dopo anni, starebbe pensando a una figura femminile capace di unire eleganza, ironia e modernità: caratteristiche che Samira Lui incarna alla perfezione.

D’altronde, il legame tra i due è già ben rodato. Conti l’aveva scelta nel 2022 per Tale e Quale Show, dove Samira aveva mostrato una voce sorprendente e una presenza scenica da vera performer, interpretando con grinta Jennifer Lopez e Grace Jones. E ora, secondo i beninformati, Carlo vorrebbe riportarla con sé sul palco più ambito della televisione italiana.

Sul piano dello stile, sarebbe una scommessa vincente. Samira è un inno alla bellezza mediterranea e all’eleganza contemporanea. Negli ultimi mesi ha sfoggiato look impeccabili, passando con disinvoltura dagli abiti cut-out dalle linee sinuose alle mise più bon ton con dettagli in raso e scolli asimmetrici.

Dalla Ruota della Fortuna all’Ariston

Classe 1998, nata a Colloredo di Monte Albano, in Friuli Venezia Giulia, Samira Lui ha costruito passo dopo passo una carriera televisiva solida e versatile. È diventata uno dei volti più amati del piccolo schermo grazie al ritorno della Ruota della Fortuna, dove il feeling con Gerry Scotti ha conquistato il pubblico di tutte le età. “Fin da subito c’è stato un bel feeling, non ci sono mai state barriere tra noi” ha raccontato lei stessa a Tv Sorrisi e Canzoni. “Mi dà spazio anche se non so cosa stia succedendo. Mi chiama e andiamo a braccio, lui si fida e non è scontato”.

Ma prima di diventare la valletta più chiacchierata della televisione, Samira aveva già fatto parlare di sé. Dopo essersi classificata terza a Miss Italia 2017, ottenendo la fascia di prima “Miss Chef d’Italia”, ha debuttato come “Professoressa” a L’Eredità, accanto a Flavio Insinna. Da lì in poi, il suo percorso è stato tutto in ascesa: esperienze come concorrente a Tale e Quale Show, una parentesi al Grande Fratello e poi il ritorno trionfale in prima serata con La Ruota della Fortuna.

La sua storia personale, fatta di determinazione e riscatto, ha contribuito a renderla ancora più amata. Samira è cresciuta con la madre italiana, che l’ha sempre sostenuta, mentre il padre, senegalese, non ha mai fatto parte della sua vita. Una figura di donna forte, indipendente, che non ha mai smesso di inseguire i propri sogni — un tratto che il pubblico femminile riconosce e ammira.

La bellezza, il talento e la “formula Samira”

Se la tv italiana sta riscoprendo figure femminili capaci di portare freschezza senza perdere eleganza, Samira Lui è la perfetta incarnazione di questa nuova era. Niente pose costruite, niente cliché. Solo spontaneità, fascino e una professionalità che si nota anche nei dettagli. Sui social, dove conta centinaia di migliaia di follower, alterna scatti glamour e momenti di vita quotidiana, mostrando una femminilità sincera e mai ostentata.