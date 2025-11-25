Sanremo Giovani, chi si sfida nella terza puntata e dove vederlo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gianluca Gazzoli conduce il terzo appuntamento di "Sanremo Giovani"

Gianluca Gazzoli torna alla guida della terza puntata di Sanremo Giovani. Dalla storica Sala A di via Asiago, a Roma, il conduttore riprende in mano il timone del talent musicale che mette in gioco un vero e proprio biglietto d’oro: l’accesso diretto al Festival di Sanremo 2026.

Stasera, martedì 25 novembre, la selezione si fa ancora più serrata: altri sei giovani artisti salgono sul palco per giocarsi il tutto per tutto, ma solo in tre riusciranno a conquistare la semifinale.

“Sanremo Giovani”, chi si sfida nella terza puntata

La terza puntata di Sanremo Giovani porta sul palco una nuova selezione di talenti emergenti pronti a giocarsi la possibilità di avanzare verso la semifinale. Gianluca Gazzoli accoglierà sul palco sei artisti diversi, ma tutti focalizzati su un unico obiettivo: convincere la Commissione di avere il pezzo e la grinta giusta per poter partecipare nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Questa sera, martedì 25 novembre, in gara troviamo Cainero con Nuntannamurà, Caro Wow con Cupido e Deddè con Ddoje Criature.

A completare il gruppo ci sono Welo, che presenta Emigrato, Mimì, vincitrice di X Factor 2024, con Sottovoce, e Petit, che dopo l’esperienza nella scuola di Amici torna con il brano Un bel casino.

A valutarli, come di consueto, sarà la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Al loro fianco anche i “giurati fuori onda”: Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

“Sanremo Giovani”, come prosegue la sfida

Il percorso dei ragazzi di Sanremo Giovani verso il Festival entra sempre più nel vivo. Nella prima puntata, a conquistare i primi tre posti disponibili in semifinale sono state Antonia, La Messa e cmqmartina, che hanno convinto la Commissione musicale con proposte molto diverse tra loro ma tutte già ben definite.

Nella seconda puntata il testimone è passato ad altri sei giovani artisti, da cui sono emersi Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap. Anche in questo caso, tre stili differenti che hanno mostrato quanto il livello di questa edizione sia particolarmente alto e vario.

In questa terza serata il meccanismo resta lo stesso: il pubblico assisterà a tre sfide dirette e soltanto tre dei sei concorrenti in gara riusciranno a superare il turno.

Sanremo Giovani proseguirà poi con un’ultima puntata di selezioni il 2 dicembre, che definirà la rosa completa dei 12 semifinalisti attesi per il 9 dicembre. Da lì, il cerchio si stringerà ancora: solo in sei accederanno alla serata conclusiva di Sarà Sanremo, il 14 dicembre su Rai 1. È in quella finale che verranno scelti gli artisti destinati a salire sul palco del Teatro Ariston.

Quando e dove vedere “Sanremo Giovani”

Il terzo appuntamento con le sfide di Sanremo Giovani è programmato per la seconda serata di martedì 25 novembre.Il programma può essere seguito su Rai2, su Rai Play e in diretta anche su Rai Radio2. Inoltre, su Rai Play è possibile recuperare in qualsiasi momento le puntate con le sfide precedenti.

