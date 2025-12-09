Sanremo Giovani, anticipazioni della semifinale: gli 11 concorrenti e dove vederla

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gianluca Gazzoli e Carlo Conti pronti per la semifinale di "Sanremo Giovani 2025"

Gianluca Gazzoli è pronto a guidare l’ultimo appuntamento di Sanremo Giovani 2025. Martedì 9 dicembre la serata entra nel vivo: gli undici semifinalisti tornano sul palco della Sala A di via Asiago per le sfide che decideranno i sei nomi che voleranno in finale e si giocheranno i due posti per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

“Sanremo Giovani”, come funziona la semifinale

Sotto la guida di Gianluca Gazzoli, la semifinale di Sanremo Giovani si gioca sul filo dell’emozione. Gli undici artisti ancora in gara tornano nella Sala A di via Asiago per un’ultima esibizione che potrebbe cambiare tutto: il brano che portano sul palco è lo stesso che sognano di cantare al Teatro Ariston.

La gara torna nel suo formato più dinamico: quattro duelli faccia a faccia e una sfida a tre pensati per far emergere carattere, scrittura e presenza scenica. Gli abbinamenti, tenuti nascosti fino all’ultimo, verranno rivelati solo in apertura di puntata per aggiungere un po’ di quella tensione che rende tutto più vivo.

A seguire la selezione, come sempre, c’è la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti, direttore artistico del Festival, e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Il meccanismo è semplice e diretto: nei duelli ogni giurato dovrà indicare la propria preferenza, mentre nella sfida a tre ognuno di loro sarà chiamato a scegliere chi lasciare indietro. Un passaggio decisivo, che definirà la rosa di chi potrà giocarsi tutto nella finale.

Chi si sfida nella semifinale di “Sanremo Giovani”

Il cast della semifinale di Sanremo Giovani arriva da un percorso intenso e ricco di sorprese. Pur dovendo essere in dodici, questa sera i protagonisti saranno undici: l’uscita di scena di Soap ha ridisegnato l’equilibrio della gara aggiungendo un pizzico di imprevedibilità alle sfide che stanno per arrivare.

Dalla prima puntata ritroveremo Antonia, La Messa e Cmqmartina, che tornano con la voglia di confermare quanto mostrato fin dall’inizio. Dal secondo appuntamento rientrano Angelica Bove e Nicolò Filippucci, mentre dalla terza puntata avanzano Welo, Caro Wow e Petit, tre mondi musicali molto diversi che hanno già iniziato a farsi notare.

A chiudere il quadro ci sono Principe, Seltsam e Senza Cri, selezionati nella quarta puntata e pronti a giocarsi il tutto per tutto. Un mix variegato che racconta bene la nuova scena emergente italiana.

Al termine della serata i sei nomi che supereranno il turno, quattro dai duelli e due dalla sfida a tre, accederanno alla finale di Sarà Sanremo del 14 dicembre, dove la competizione entrerà definitivamente nel vivo.

Di questi sei artisti, solo due conquisteranno il titolo di Nuove Proposte. Gli altri due slot saranno assegnati attraverso Area Sanremo, che porterà in totale quattro giovani a calcare il palco dell’Ariston nel 2026.

Dove e quando vedere la semifinale di “Sanremo Giovani”

La semifinale di Sanremo Giovani è programmata per martedì 9 dicembre 2025 in seconda serata. Il programma può essere seguito su Rai2, su Rai Play e in diretta anche su Rai Radio2. Inoltre, su Rai Play è possibile recuperare in qualsiasi momento le puntate con le sfide precedenti.

