Sanremo Giovani 2025, cosa è successo: i vincitori della seconda puntata

Continua il viaggio di Sanremo Giovani per decretare chi, tra i concorrenti, riuscirà a varcare la soglia del Teatro Ariston per guadagnarsi il palco più ambito d’Italia. Gianluca Gazzoli ha condotto la seconda puntata del concorso che vede 24 artisti sfidarsi in 4 serate serratissime.

Questa volta, a contendersi il pass per la semifinale sono Amsi, Angelica Bove, il gruppo Disco Club Paradiso, Lea Gavino, Nicolò Filippucci e Soap. Ecco come è andata.

“Sanremo Giovani”, cosa è successo nella seconda serata

Il secondo appuntamento con Sanremo Giovani ha regalato un nuovo momento di sfide: come sempre, sotto la conduzione di Gianluca Gazzoli, 6 talenti si sono esibiti davanti alla Commissione musicale formata dal direttore artistico Carlo Conti e dal vicedirettore Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Una giuria variegata non solo nei ruoli, ma anche nei gusti musicali, che ha ascoltato con grande attenzione ogni performance offrendo ai ragazzi un confronto diretto e molto concreto.

Un punto di svolta importante per ognuno di loro: solo tre, uno per ogni sfida, sono infatti stati in grado di convincere la Commissione al punto di poter passare di diritto alla semifinale programmata per il 9 dicembre. Ogni esibizione è un tassello in più verso il sogno di arrivare all’Ariston, motivo per cui l’atmosfera in studio è stata ancora più carica rispetto al debutto.

La prima sfida è quella tra Angelica Bove, che ha partecipato a X Factor 2023 nella squadra di Ambra Angiolini e Amsi. Angelica ha regalato agli spettatori la sua Mattone avendo la meglio su Amsi che, con Pizza americana, non è riuscito a passare il turno.

La seconda sfida ha invece visto lo scontro diretto del gruppo Disco Club Paradiso, anche loro ex concorrenti di X Factor, che hanno portato il singolo Mademoiselle, e Soap, con Buona vita. Ed è proprio Soap a convincere la Commissione musicale e ad aggiudicarsi il secondo posto in semifinale della serata.

La terza sfida diretta, quella conclusiva, ha visto invece Lea Gavino, cantante e attrice conosciuta anche per aver fatto parte del cast di Skam Italia, e Nicolò Filippucci, che aveva già partecipato ad Amici. Lea ha cantato Amico lontano, mentre Nicolò ha portato sul palco Laguna. L’ex concorrente di Amici 2024 si aggiudica il turno, volando alla semifinale del 9 dicembre.

Una chiusura intensa che ha confermato il livello alto della serata e ha creato ancora più attesa per le sfide che porteranno alla finalissima del 14 dicembre.

“Sanremo Giovani”, come continua la gara

Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap si aggiungono quindi alle tre semifinaliste della prima puntata di Sanremo Giovani: Antonia, La Messa e cmqmartina. Le selezioni proseguiranno per due martedì, sempre in seconda serata su Rai 2, fino al 2 dicembre. Al termine delle puntate saranno quindi 12 i semifinalisti che si sfideranno il 9 dicembre.

Il 14 dicembre, su Rai1, Gianluca Gazzoli è pronto per condurre la finalissima con i 6 concorrenti più meritevoli: solo due di loro avranno la possibilità di accedere alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 accanto a due concorrenti provenienti da Area Sanremo.

