Chi è Lea, sorella di Damiano Gavino e protagonista di Skam 6

Stella nascente grazie al ruolo di Viola in "Skam Italia", Lea Gavino condivide l'amore per il cinema con suo fratello Damiano

Fonte: Getty Images Lea Gavino

Giovane, determinata e con tanto da dare. Lea Gavino è una stella nascente del cinema italiano che, grazie al suo ruolo in Skam Italia, è riuscita non solo ad affermarsi come attrice, ma ha dato voce a moltissimi ragazzi e ragazze raccontando in modo chiaro e delicato tematiche importantissime che toccano una grande fetta delle nuove generazioni. Scopriamo qualcosa in più sul volto di Viola in Skam.

Chi è Lea Gavino, la Viola di “Skam Italia”

Lea Gavino nasce a Roma nel 1999. Il suo amore per la recitazione nasce più tardi rispetto a quello di tanti suoi colleghi coetanei. Dopo le scuole superiori, infatti Lea decide di iscriversi all’università e di studiare psicologia: allo stesso tempo, però, inizia la sua formazione attoriale studiando alla scuola di recitazione Jenny Tamburi e la scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volontè. Dopo alcuni piccoli ruoli, l’attrice ottiene un’opportunità incredibile: quella di interpretare Artemisia Gentileschi nel film L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, un film uscito nelle sale nel 2022 arrivato a vincere 3 Nastri d’Argento e 2 David di Donatello, in cui Lea ha potuto lavorare e misurarsi con artisti del calibro di Riccardo Scamarcio, Tedua e Louis Garrell.

Fonte: Getty Images

La vera svolta arriva però grazie al suo ruolo in Skam Italia 5, la serie ispirata alla versione norvegese di un drama adolescenziale che tocca le tematiche più importanti per la Generazione Z ormai diventato un cult. All’interno della serie Lea interpreta Viola, una ragazza dolce e determinata che deve fare i conti con un abuso e che intreccia un rapporto particolare con Elia, interpretato da Francesco Centorame, protagonista assoluto della quinta stagione che deve fare i conti con un problema legato alla sua sessualità.

Il ritorno di Lea Gavino nella sesta stagione di “Skam”

Il personaggio di Viola è sicuramente un punto centrale per la quinta stagione di Skam. Proprio per questo, la giovane liceale torna a sostegno di Asia, protagonista della sesta stagione interpretata da Nicole Rossi, ma vivendo un cambiamento importante dopo i pesanti avvenimenti della stagione precedente. Parlando del suo personaggio con La Repubblica, Lea ha raccontato: “Nella sesta stagione Viola cambia, come se alla fine della quinta si sia abbandonata alla sua età… con il regista Tiziano Russo abbiamo scelto di scioglierle i capelli come metafora di questa spensieratezza, accettare la sua parte più dolce, più infantile. Questo però ha la conseguenza che come amica è un po’ disattenta, non si rende conto di quello che accade ad Asia ed è molto giudicante, si è data dei principi e per proteggersi non vuole entrarci a patti. Però sarà bello per lei ricredersi.”

Una stagione, quella uscita in streaming su Netflix, che tocca ancora una volta una tematica imprescindibile per le nuove generazioni come i disturbi alimentari. Un argomento delicato, da raccontare con il peso che merita: “Nicole ha lavorato con una consulente che ha sofferto di anoressia per raccontare il tema nel modo più rispettoso e corretto possibile nei confronti delle persone che hanno sofferto di questo disturbo. Ci abbiamo parlato anche noi per capire come si muovono le amiche, quanto un problema di questo tipo possa apparire agli altri invisibile perché come Viola nascondeva il suo disagio nell’altra stagione qui Asia lo fa con l’anoressia.”

Lea Gavino, il rapporto con il fratello Damiano

Che Lea sia un’attrice di talento non è più un mistero, e pare che l’amore per la recitazione sia di famiglia. Anche Damiano Gavino, suo fratello minore, si sta facendo conoscere sul piccolo e grande schermo con interpretazioni apprezzatissime in Un professore e nell’ultimo film di Ferzan Özpetek Nuovo Olimpo. Tra i due, però, non c’è alcuna rivalità: “Siamo molto, molto uniti. Poi siamo molto vicini anche di età, quindi sicuramente questo è stato d’aiuto, ma da sempre siamo molto partecipi della vita l’uno dell’altra. Ci unisce un linguaggio comune.”

Un rapporto che va oltre il tipico legame famigliare, e che potrebbe far nascere una collaborazione attoriale. Alla domanda rispetto a un possibile ingaggio come colleghi, infatti, Lea ha risposto molto positivamente: “A tutti e due piacerebbe. Stiamo aspettando l’occasione giusta perché speriamo, nel nostro mondo di sogni, di continuare a fare questo lavoro a lungo. Quindi non vogliamo nemmeno bruciare l’occasione perché non penso che avremo opportunità infinite di lavorare insieme. Vorremmo trovare il progetto adatto, quello per cui ne valga la pena, da portarci sempre dietro nei ricordi.”