Ascolti tv del 3 dicembre: Lea chiude col botto

Domenica tre dicembre è una giornata intensa per gli ascolti tv: in prima serata in particolare la scelta tra "Terra Amara" e "Lea 2" divide gli spettatori

Domenica tre dicembre la corsa agli ascolti tv entra nel vivo del periodo invernale: in prima serata si scontrano due serie tv molto amate. Rai 1 propone l’ultimo appuntamento con Lea 2 – i nostri figli, con le vicissitudini dei medici e delle infermiere del reparto pediatrico dell’ospedale di Ferrara. Mentre su Canale 5 viene trasmesso Terra Amara, ​la soap turca di grande successo e con ottimi ascolti nonostante i numerosi cambiamenti in palinsesto. Inizia dicembre e il palinsesto si prepara a scaldare le case degli italiani con programmi coinvolgenti e accattivanti.

Su Rai 2 va in onda La caserma, mentre Rai 3 punta all’informazione con Report. Altro programma amatissimo dagli amanti del genere: su Rete 4 viene trasmesso Zona Bianca. Italia 1, come ogni anno in questo periodo, propone il film cult Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Su Nove Che tempo che fa cerca di fare il pieno di spettatori con l’intervista a Woody Allen.

Prima serata, ascolti tv del 3 dicembre: Lea vince su Terra Amara

Su Rai 1 Anna Valle protagonista della fiction Lea 2 ottiene 3.415.000 spettatori, pari al 18% di share. Terra Amara su Canale 5 conquista 2.825.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai 2 La Caserma piace a 545.000 spettatori con il 2.8% . Su Rai 3 Report interessa a .742.000 spettatori con il 9%. Su Rete 4 Zona Bianca ottiene 571.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha un pubblico di 1.115.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Nove Che tempo che fa raggiunge 1.810.000 spettatori (9%) nella prima parte e 1.216.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo. Su La7 Il Negoziatore interessa 394.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 Il Mio Trentesimo… Natale registra 399.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 3 dicembre: Affari tuoi al top anche di domenica

Su Rai 1 Affari Tuoi ottiene 4.937.000 spettatori con il 24.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint diverte 2.875.000 spettatori con il 14.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.130.000 spettatori (5.6%). Su Rai 3 Chesarà… interessa 735.000 spettatori (3.7%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend è seguito da 745.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 678.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica raccoglie 785.000 spettatori con il 3.9%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 688.000 spettatori (share del 3.4%).

Il preserale, dati del 3 dicembre

Su Rai 1 la finale del 66° Festival dello Zecchino d’Oro, incolla davanti al video 2.509.000 spettatori (17.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida piace a 2.115.000 spettatori (14.2%) mentre Caduta Libera Story è seguito da 2.851.000 spettatori (17.1%). Su Rai 2, dopo TG Sport Sera (397.000 – 2.9%), Novantesimo Minuto registra 756.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 676.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte chiamata ‘Tempi Supplementari’. N.C.I.S. New Orleans ottiene 370.000 spettatori (2%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag interessa a 590.000 spettatori (3.8%) mentre C.S.I. Miami totalizza 640.000 spettatori (3.6%). Su Rai 3 l’informazione dei TGR segna 2.733.000 spettatori con il 15.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore appassiona 662.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 il film La Patata Bollente piace a 194.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Tv8 4 Hotel raduna 470.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Little Big Italy raggiunge raggiunge 293.000 spettatori (2%) mentre Che Tempo Che Farà registra un a.m. di 441.000 spettatori (2.5%).