Fonte: Getty Images Hande Soral è Umit in "Terra Amara"

Una morte, tragica, che ha scosso il pubblico di Terra Amara. Ora che Yilmaz non c’è più, Zuleyha e Demir provano a voltare pagina nonostante non sia di certo facile. A tre mesi dalla scomparsa del suo amato, lei cerca di raccogliere l’eredità di Hunkar e di assumere il ruolo della nuova signora di Cukurova. Diverso, invece, è il destino di Demir che incrocia sulla sua strada una donna che non avrebbe mai pensato di incontrare. Si tratta del nuovo personaggio della soap turca di Canale5: è bellissima e si chiama Umit, ma chi è l’attrice che la interpreta?

Chi è Hande Soral, Umit in Terra Amara

La presentazione col pubblico è avvenuta nella puntata del 28 settembre, ma Umit promette già di entrare nel cuore dei tantissimi telespettatori della soap di Canale5. La serie sta infatti ottenendo un ottimo riscontro, com’è accaduto per moltissimi prodotti di questo genere, e ora la storia è pronta per aprire un nuovo corso. La novità ha un nome e un volto e risponde a quello di Hande Soral, l’attrice che interpreta la bellissima e misteriosa Umit.

Classe 1987, Hande Soral è un’attrice ma anche una modella turca. La sua grande passione è però lontana dalla recitazione ed è la psicologia. Nel 2008 si è infatti laureata all’Università Bilgi di Istanbul. Il mondo della tv però la attrae moltissimo e decide così di provarci, debuttando nel 2008. Nel 2014 arriva il cinema, con il ruolo che interpreta nel film drammatico Birleşen Gönüller. Dal 2021, raggiunge la notorietà internazionale con il ruolo di Umit.

Hande Soral è sposata e, con suo marito, condivide l’amore per la recitazione. Anche lui è un attore – İsmail Demirci – e insieme formano una famiglia bellissima. I due si sono sposati nel 2017 e nel 2022 sono infatti diventati genitori del loro primo figlio.

Il primo incontro con Demir

La prima tappa del suo percorso non poteva che incrociarsi con lui, con Demir. I due si incontrano per un caso fortuito, come spesso accade all’inizio dei più grandi amori, mentre lei cerca di sostituire una gomma che ha forato. Dopo l’iniziale diffidenza, decide di farsi aiutare lasciando sperare che questo semplice intervento anticipi qualcosa di molto più importante.

Umit però non è una persona qualunque ed è infatti la nuova direttrice dell’ospedale di Çukurova ed è così destinata a incrociare la sua vita a quella degli altri personaggi della soap. Il suo ruolo arriva dopo la drammatica morte di Yilmaz, che sembrava davvero in via di ripresa. Ora che il pubblico ha dovuto salutare uno dei personaggi più forti della soap, ecco che Demir torna al centro del racconto con un nuovo e interessantissimo incontro che potrebbe cambiare la sua vita.

Demir, però, ha una grande missione che non può proprio fallire: in punto di morte, Yilmaz gli ha infatti fatto promettere di badare alla sua famiglia, in tutti i casi in cui ce ne sia bisogno. È con questo nuovo obiettivo che si è rimesso in cammino: per ricordare lui e per avere finalmente un nuovo scopo nella vita.