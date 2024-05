Ascolti tv del 17 maggio, Terra Amara contro L’acchiappatalenti

Fonte: IPA Hilal Altinbilek è Zuleyha in Terra Amara

Gli ascolti tv del venerdì sera si concentrano sulla seconda puntata de L’Acchiappatalenti, il nuovo show condotto su Rai 1 da Milly Carlucci e la fiction turca più appassionante del momento, Terra Amara su Canale 5. Mentre su Rai 2 l’appuntamento è stato col grande tennis con gli Internazionali BNL d’Italia.

Ancora tanta adrenalina per il secondo incontro de L’Acchiappatalenti con Milly Carlucci su Rai 1. Anche in questa puntata, i 5 acchiappatalenti – Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara – hanno messo alla prova le loro capacità di talent scout, cercando di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche da aggiudicarsi in soli 15 secondi.

Su Canale 5 Terra Amara fa piange i telespettatori. Si consuma la tragedia di Hakan che per salvare Zuleyha le fa scudo con il proprio corpo e viene ferito al petto. È dramma.

Su Rete Quarto è andato in onda Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, dove si è parlato del caso di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise di Milano, che ha abbandonato fino alla morte per stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi. Dopo la sentenza è arrivata la replica dell’avvocatessa della Pifferi: «Non può essere pentita, perché non pensa di averla uccisa». Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich. Mentre continua la diatriba tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin, i familiari della donna chiedono nuovi esami sul cellulare di Lilly e su quello del coniuge. Infine, un nuovo quesito: in casa, la mattina della scomparsa della donna, era presente un estraneo?

Su Rai 3 invece è stato trasmesso il film, Il signore delle formiche, con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano.

