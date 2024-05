Ascolti tv del 7 maggio, Il truffacuori, Eurovision 2024 o la Champions

Fonte: Getty Images Mara Maionchi

Tra la prima semifinale dell’Eurovision su Rai 2, la Champions con PSG vs Borussia Dortmund su Canale 5 e il film Il truffacuori su Rai 1, la guerra degli ascolti tv si fa feroce.

Finalmente è arrivato l’Eurovision 2024 su Rai 2, conducono per l’Italia Gabriele Corsi e Mara Maionchi (leggi la nostra intervista). Nella prima semifinale non c’è Angelina Mango, ma è il banco di prova per vedere cosa ci aspetta sabato.

Rai 1 ha trasmesso il film in prima visone Il truffacuori, A Montecarlo Alex, con la sorella e il cognato, ha messo su un’attività peculiare: mandare all’aria fidanzamenti, su commissione dei parenti che non li gradiscono. Per riuscire a farlo, di solito, seduce la ragazza e poi l’abbandona. Tutto bene fino al caso di Juliette, promessa sposa a Jonathan: ci sono solo dieci giorni di tempo per sabotare la coppia, ma si scopre che lei è un osso duro.

Su Italia 1 abbiamo ritrovato l’appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospite in studio Francesca Chillemi, protagonista della seconda stagione della serie in onda su Canale 5 Viola come il mare. Tra i servizi, Nicolò De Devitiis è a New York in compagnia di Rose Villain per trascorrere 48 ore con la cantante e raccontarne un profilo del tutto inedito.

Mentre su Rete 4, Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca si è occupata delle elezioni europee e del lavoro povero.

Prima serata, ascolti tv del 7 maggio: Eurovision secondo solo alla Champions

Su Rai 1 Il truffacuori incolla al piccolo schermo 1.842.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale5 la semifinale di Champions League – PSG-Borussia Dortmund appassiona 4.153.000 spettatori con uno share del 19.5%. Su Rai2 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest è la scelta di 1.912.000 spettatori pari al 9.5%.

Su Italia1 Le Iene piacciono a 1.690.000 spettatori con il 12%. Su Rai3 Villetta con ospiti segna 582.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 766.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì interessa 1.536.000 spettatori e l’8.9%. Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 241.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove The Legend of Zorro raduna 258.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time, dati del 7 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.657.000 spettatori (22.7%) e Affari Tuoi conquista 5.435.000 spettatori (24.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia di 12 minuti raccoglie 3.508.000 spettatori pari al 16.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.475.000 spettatori (6.8%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.279.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.660.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Prima di Domani interessa 804.000 spettatori e il 3.7%. Su La7 Otto e Mezzo ottiene 2.061.000 spettatori (9.2%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 351.000 spettatori pari all’1.6%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo è seguito da 472.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 7 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre L’Eredità ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 La ruota della fortuna ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un Altro! ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%). SWAT raccoglie spettatori (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Faccende Complicate raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 Terra Amara appassiona spettatori (%). Su La7 Padre Brown raduna spettatori (%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%).

