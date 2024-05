Ascolti tv dell’11 maggio: l’Eurovision 2024 è senza rivali

Fonte: IPA Angelina Mango all'Eurovision 2024

La serata di sabato 11 maggio 2024 è animata dalla musica della finale dell’Eurovision Song Contest 2024, in onda su Rai 1. A commentarlo Gabriele Corsi e Mara Maionchi (oltre che un sicuramente numeroso pubblico a casa). Quella di quest’anno è stata un’edizione contestata, ricca di colpi di scena ed emozioni. Canale 5 ha mandato in onda il film I cassamorti. Su Rai 2 spazio a FBI. Su Rai 3 a Sapiens. Su Rete 4 al grande amatissimo classico Il piccolo lord. Italia 1 ha puntato come sempre sull’animazione con Shrek, perfetto per conquistare il pubblico di grandi e piccoli.

Serale, ascolti tv dell’11 maggio: stravince l’Eurovision

Nella serata di ieri, sabato 11 maggio 2024, su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contest ha conquistato 5.341.000 spettatori pari al 36% di share. Su Canale5 I cassamortari in prima visione ha raccolto davanti al video 1.500.000 spettatori con uno share del 9%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 713.000 spettatori (3.9%) e F.B.I. International di 594.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Shrek ha radunato 741.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 il ritorno di Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 611.000 spettatori e il 3.9%. Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori (6.2%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 760.000 spettatori con il 4.5% (Buonanotte a .000 e il %). Su Tv8 4 Ristoranti sigla 274.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Accordi & Disaccordicattura l’attenzione di 436.000 spettatori con il 2.6%. Sul 20 Ticker è seguito da .000 spettatori (%). Su Rai4 Beckett è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Cape Fear – Il promontorio della paura interessa .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Nati stanchi raggiunge .000 spettatori e il %.



Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.777.000 spettatori con il 15.9%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 527.000 spettatori (3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.007.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 CheSarà…è la scelta di 738.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 663.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 671.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 413.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 394.000 spettatori (2.4%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.101.000 spettatori pari al 21.4%, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 2.945.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.870.000 spettatori (20.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.579.000 spettatori (22.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (258.000 – 2.9%), The Blacklist arriva a 230.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 365.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 216.000 spettatori (2.1%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 412.000 spettatori (3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.665.000 spettatori pari al 13%, mentre Blob segna 659.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Terra Amara interessa 574.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 4 Hotel registra 184.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 294.000 spettatori (2.8%).