Fonte: Getty Images Angelina Mango alla finale dell'Eurovision 2024

L’Eurovision Song Contest edizione 2024 è stato tra i più chiacchierati, discussi e seguiti di sempre. Sorprese, scandali e colpi di scena si sono susseguiti nel corso dell’intera settimana della kermesse, sul palco e fuori. E la grande serata finale – che ha visto trionfare lo svizzero Nemo – non è stata da meno. Ecco cosa è successo e di cosa si continuerà a parlare ancora a lungo.

Nemo, il vincitore della Svizzera, rompe il trofeo

Era tra i favoriti, ma non tra i più favoriti. Nemo, il coloratissimo artista portacolori della Svizzera, ha lasciato tutti a bocca aperta quando – con 365 punti dalle giurie e 226 dal televoto – si è guadagnato il titolo di vincitore dell’Eurovision 2024. Ma ancora più incredibile è quel che è accaduto subito dopo l’annuncio del suo trionfo. Il cantante ha riproposto il suo brano The Code e, sul finale, in preda all’entusiasmo dei festeggiamenti ha sbattuto in terra il trofeo spezzandolo in due. “Break the code”… e break anche il microfono di cristallo.

Bambie Thug incendia il palco

È stata tra le artiste più discusse di quest’edizione. Piaccia o non piaccia, non si può non notare quella strega di Bambie Thug – strega perché, letteralmente, l’artista è una ligia praticante della stregoneria. E alla finale la cantante dell’Irlanda ha dato il meglio di sé, mettendo in scena una performance che è sembrato un vero e proprio rito di magia nera. Ha incendiato il palco, ma lo ha fatto sul serio. Con corna in testa e piume indosso, la creatura della notte ha cantato al centro di una stella a cinque punte composta dalle tremolanti fiamme di centinaia di candele.

Fonte: IPA

Tifosi d’eccezione per Angelina Mango

Non ha vinto a Malmo, ma ha trionfato nel cuore degli italiani. Angelina Mango, con una voce da urlo e movenze irresistibili, ha conquistato tutti. È tanto giovane quanto promettente e siamo tutti convinti che il suo destino è quello di essere una star. E nel corso della serata finale (mentre ancora si pensava alla sua Imagine improvvisata) sui social sono arrivati numerosi gli incoraggiamenti del pubblico da casa, anche tra i più famosi.

Damiano David, che l’Eurovision lo vinse con i suoi Måneskin nel 2021, ha esortato i suoi 6 milioni di follower a votare per la connazionale. Postandone il codice del televoto in una storia su Instagram, ha scritto: “Let’s do it again!”, ovvero “rifacciamolo”. “Stasera se magnano i manghi. Vai Nina!” ha scritto Marco Mengoni, mangiando il frutto omonimo in un divertente gesto scaramantico. Immancabili, ancora, l’incoraggiamento del direttore artistico del Festival da cui Angelina arriva, Amadeus. A lui si è unito l’amico Fiorello e il grande veterano della musica Adriano Celentano.

Il rappresentante della Finlandia si ritira

A poche ore dal termine della grande finale, Käärijä, l’artista che lo scorso anno si classificò in seconda posizione e che quest’anno avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione nel ruolo di giurato per la Finlandia, si è ritirato. “Ho deciso di non partecipare come portavoce della Finlandia nella giuria finale dell’Eurovision di questa sera” ha scritto in una storia su Instagram. “Esprimere i voti questa sera non mi sembrava la cosa giusta” ha spiegato. Così come ha fatto la collega norvegese Alessandra Mele che, però, ha dato motivazioni ben precise sulla propria scelta.

Greta Thunberg è stata arrestata a Malmo

Fonte: IPA | Photo by Johan Nilsson/TT/Shutterstock

Mentre all’interno del palazzetto la cantante Eden Golan veniva (nuovamente) fischiata, fuori dall’edificio si consumavano ulteriori e ancor più infuocate proteste contro la partecipazione d’Israele alla manifestazione canora. Un folto gruppo di manifestanti pro Palestina ha invaso la piazza antistante la Malmo Arena, finendo per essere tutti allontanati di peso dalla polizia svedese, arrivata per “mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza”. E tra i giovani caricati dagli agenti c’era anche l’attivista ecologista Greta Thunberg che, forte e determinata come sempre, si è lasciata spostare di peso senza fare una piega.