Bambie Thug all’Eurovision 2024, chi è la cantante dell’Irlanda

Fonte: IPA Bambie Thug

Bambie Thug è una cantautrice irlandese, in attività dal 2021. Il suo è uno pseudonimo ma non tanto distante dal suo nome registrato all’anagrafe. Si chiama infatti Bambie Ray Robinson. Scelta per rappresentare l’Irlanda all’Eurovision 2024 con il brano Doomsday Blue.

Chi è Bambie Thug

Nata a Macroom il 6 marzo 1994, Bambie Thug è cresciuta nella contea di Cork. Partecipare proprio a questa edizione dell’Eurovision è qualcosa di speciale per lei. Se sua madre è irlandese, infatti, suo padre è svedese. Trovarsi a Malmo è un po’ come mettere piede a casa, in qualche modo.

Ha lasciato l’Irlanda molto in fretta. Appassionata di danza, si è infatti trasferita a Londra quando era molto giovane, proseguendo gli studi grazie a una borsa di studio. Tutto è però cambiato per lei dopo un incidente. Un infortunio al braccio che l’ha spinta a dedicarsi allo studio del teatro musicale.

Come detto, la sua carriera nel mondo discografico ha avuto inizio nel 2021. Nel secondo anno di pandemia ha pubblicato il singolo di debutto Birthday. Questo è stato poi seguito da Psilocyber e P.M.P., scrivendo di temi come la positività sessuale e non solo.

A gennaio 2024 Bambie Thug è stata confermata tra i sei partecipanti dell’Eurosong. Si tratta dell’evento che mira a indicare chi rappresenterà l’Irlanda all’Eurovision. In gara ha presentato il singolo Doomsday Blue, vincendo dopo aver ottenuto il massimo dei punti grazie a un voto combinato di giuria e televoto.

Per descrivere la sua musica, l’artista usa il termine ouija-pop. Un termine coniato appositamente, così da non essere posta in una scatola in seguito a una combinazione di generi prestabiliti. Ecco le sue parole dopo la vittoria all’Eurosong: “Non so come mi senta. Sto incredibilmente bene. Non ho più parole. Come paroliere pensereste che avrei altro da dire, ma sono senza parole: sono così emozionata e prometto che vi renderò così orgogliosi. Lavorerò così duramente per te, mia bellissima Isola di Smeraldo”.

Vita privata

Per la prima volta l’Eurovision avrà un’artista non binaria in rappresentanza dell’Irlanda. Una scelta apprezzata, sotto il fronte dell’inclusività, da parte del Paese in vetta alla classifica dei vincitori. Ha infatti accumulato ben sette trionfi, a pari merito con la Svezia, quest’anno padrona di casa.

Sappiamo di Bambie Thug che le è stata diagnosticata l’ADHD quando era una bambina. Sappiamo di lei che pratica la stregoneria e, come ha spiegato, ciò ha avuto un grande impatto sulla sua musica. Nei suoi testi sono infatti inclusi diversi incantesimi e maledizioni. Il suo logo ufficiale, inoltre, è un vero e proprio sigillo. In passato si è cimentata tanto nella magia dei sigilli quanto nella magia del sangue. Un’artista che di certo farà parlare di sé durante l’Eurovision 2024.

Ad oggi, stando ai bookmakers, non risulta però tra gli assoluti favoriti: Angelina Mango, Joost, Baby Lasagna, Nemo, Windows95man, Nebulossa, Slimane e Kaleen.