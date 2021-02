Festival di Sanremo, cosa si guadagna

editato in: da

Sanremo 2021, i cantanti in gara della 71esima edizione

Cosa si guadagna con il Festival di Sanremo? Pochi lo sanno, ma chi vince la kermesse non ottiene un premio in denaro. A differenza di quanto accade in numerose competizioni, fra cui i talent show e i programmi tv, i cantanti in gara si sfidano per un solo scopo: il podio.

Una regola che Sanremo ha sempre mantenuto e che, nel corso degli anni, ha reso la competizione così speciale. Nonostante ciò conquistare il primo premio nel Festival comporta numerosi vantaggi che derivano dalle vendite di dischi, dalle ospitate tv e dalle interviste. L’alta esposizione mediatica inoltre fa da traino per tour e concerti.

Il vincitore di Sanremo ottiene come premio anche quello di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, uno fra i più grandi festival musicali europei con una risonanza mondiale e seguito da milioni di persone. Non solo: nel corso del Festival vengono assegnati diversi premi. Il più importante è senza dubbio il premio della Critica Mia Martini che viene assegnato dalla giuria. Troviamo poi il premio della sala stampa Lucio Dalla, che viene assegnato da tutti i giornalisti presenti in sala. Seguono il Premio Enzo Jannacci che viene assegnato alla miglior interpretazione, il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione e il premio per il brano più ascoltato in streaming.

Un discorso diverso può essere fatto per i cachet. Gli ospiti, il conduttore e le co-conduttrici di Sanremo infatti ricevono un compenso. Secondo quanto riporta Il Giornale, ad esempio, Amadeus per nell’edizione 2021 del Festival riceverà un cachet simile a quello dell’anno precedente che si aggira intorno ai 500-600 mila euro. Un guadagno che non fa riferimento solo alle cinque serate della kermesse, ma anche al lavoro svolto nei mesi precedenti per preparare l’evento.

Differente il compenso di due super protagonisti di Sanremo: Rosario Fiorello e Zlatan Ibrahimovic che dovrebbero guadagnare in media 50 mila euro a serata a testa, per un totale di 250 mila euro. Fra gli ospiti più attesi sul palco dell’Ariston ci sono senza dubbio Elodie e Achille Lauro che, secondo indiscrezioni, potrebbero ricevere un compenso analogo a quello ricevuto nel 2020 da Diletta Leotta, ossia 25 mila euro.