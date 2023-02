Lasi è aperta con l'Inno di Mameli eseguito dalla Banda dell'Aeronautica Militare e l'ingresso del conduttore e direttore artistico Amadeus . Al suo fianco, e naturalmente come co-conduttrice, per la seconda volta, dopo la prima serata. Amadeus ha scelto l'estrema eleganza per il suo look. Anche per questa serata ha voluto puntare a una giacca con intarsi brillanti, dal taglio sartoriale impeccabile. Voto: 10. Perché, sì, lo merita decisamente.