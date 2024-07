Anticipazioni Temptation Island dell’11 luglio: Bisciglia promette nuovi colpi di scena

Temptation Island prosegue con il suo terzo appuntamento in onda giovedì 11 luglio e ricco di "colpi di scena inattesi", come annunciato da Filippo Bisciglia

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island prosegue con la nuova puntata in onda giovedì 11 luglio, come sempre in prima serata su Canale 5. Gli occhi sono puntati sulle coppie rimaste ma in particolare su una di queste, che Filippo Bisciglia ha sapientemente evitato di specificare: “Arriverà a un punto cruciale del suo percorso”, si è limitato a dire il conduttore. Non vien difficile pensare che questa nuova puntata sia in odore di falò di confronto.

Filippo Bisciglia annuncia nuovi colpi di scena

Come di consueto, ogni puntata di Temptation Island si conclude con uno spazio dedicato a Filippo Bisciglia, pronto a fornire succose anticipazioni su quanto accadrà la settimana successiva. In questo caso il conduttore ha parlato di un terzo appuntamento ricco di colpi di scena, in particolare per una coppia che “arriverà a un punto cruciale del suo percorso”.

“Nel prossimo appuntamento il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie regalerà colpi di scena assolutamente inattesi – spiega Bisciglia -. Tra dubbi, scoperte, delusioni e nuovi avvicinamenti, una delle coppie arriverà a un punto cruciale del proprio percorso. Quale sarà?”. Tra le incomprensioni di Matteo e Siria, la gelosia di Raul nei confronti di Martina e la furia di Alessia nei confronti di Lino, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Non vien difficile pensare che vi sia un nuovo falò di confronto per una delle coppie rimaste in gioco, tutte tranne quella formata da Christian e Ludovica. Dopo 1 anno e 10 mesi insieme (tra cui alcuni di convivenza), la coppia ha messo alla prova il rapporto a causa delle scappatelle di lei, che lo aveva già lasciato più volte. Il povero Christian ha dovuto assistere alle scene seducenti (tra cui una in doccia) di Ludovica insieme a un tentatore, ma stavolta non è riuscito a perdonarla. A distanza di un mese, come rivelato in un video, la coppia non è tornata assieme.

Alessia furiosa con Lino (di nuovo)

Se c’è una coppia che proprio non riesce a trovare pace è quella formata da Alessia e Lino, che ormai sono diventati dei meme viventi. Da Napoli con furore, la donna non riesce a digerire i comportamenti inopportuni del suo compagno, reo di essere fin troppo attratto dalle altre. Altre che, in questo caso specifico, sono delle tentatrici ben addestrate a far cadere i fidanzati nella propria rete (cosa che questi ultimi sembrano dimenticare di tanto in tanto).

Per l’ennesima volta, a quanto pare, Lino ha rifiutato di partecipare al falò di confronto con Alessia. E lei, senza troppi giri di parole, ha minacciato di fuggire dal villaggio delle fidanzate per incontrare il compagno nel corrispettivo resort maschile. Un momento di Temptation Island che certamente ci darà soddisfazioni.

Quando va in onda Temptation Island e dove vederlo

Temptation Island va in onda il giovedì sera a partire dalle 21.20 su Canale 5. Per chi non avesse un televisore a portata di mano, niente paura: è possibile seguire la puntata in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Witty TV, sia da browser che da app.

Intanto sono già partiti i casting per la nuova edizione del reality che eccezionalmente quest’anno raddoppia, con un’edizione “autunnale” in onda a partire dal mese di settembre.