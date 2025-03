Pioggia di critiche in studio e in casa per Lorenzo e Shaila. Una vecchia clip di gennaio travolge l'ex coppia, per tutti a caccia di clip

Da tempo ormai si parla con grande sospetto della coppia composta da Shaila e Lorenzo. I due non convincono affatto sia il pubblico che gli altri inquilini della casa del Grande Fratello. Nessuno dei due è però mai sembrato in serio pericolo nelle varie nomination. Di fatto c’è la voglia di scoprire fin dove potranno arrivare. Del resto Lorenzo è già stato indicato come finalista.

Nella puntata di giovedì 6 marzo, però, è spuntata una clip che ha gettato una grande ombra su di loro. Un filmato che ha spinto anche Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi a voltare loro le spalle.

Il video che condanna Lorenzo

Lorenzo non riesce neanche a parlare, dopo la messa in onda del video che sembra metterlo spalle al muro. Il pubblico in studio rumoreggia a ogni sua dichiarazione. La loro coppia sembra a tutti così falsa da spingere i fan del Grande Fratello a non credere neanche alla rottura annunciata. Fanno tutto in nome delle clip, questo è il pensiero comune sui social.

Sotto questo aspetto, di certo non aiutano le accuse mosse da Mariavittoria e non solo. Circola in casa una proposta assurda di Lorenzo, risalente a metà gennaio. Avrebbe spinto Shaila a provarci con Lele, così da ottenere qualche clip e generare una dinamica utile al gioco. Il condizionale è d’obbligo perché lui, dopo aver negato di ricordare, sottolinea come fosse una battuta. Alla fine però ricorda ma la giustificazione che propone comporta fischi e mugugni in studio.

Una storia d’amore finta

Nel corso del duro confronto tra Lorenzo e Mariavittoria, nel corso della settimana, il ragazzo la spinge a parlare di fatti concreti. Chiede addirittura la clip, che Alfonso Signorini gli serve in puntata prontamente.

Lo si vede e sente dire chiaramente a Shaila: “Provaci una settimana con Lele, dai delle speranze”. Come detto, inizialmente lui dice di non ricordare. Il 13 gennaio è troppo distante nel tempo per avere un’idea di cosa intendesse. È però certo fosse una battuta. Sottolinea poi di non aver mai parlato di clip in quel filmato.

Signorini però non ci sta e lo rimette in riga. Proporre ciò a Shaila vuol dire automaticamente andare a caccia di un filmato in trasmissione, dunque di una dinamica acchiappa pubblico. Neanche Shaila ha memoria di tutto ciò, il che porta il conduttore a sbottare: “È l’unica cosa che potete dire senza perdere la faccia, ma la faccia l’avete già persa”.

Il commento di Cesara e Beatrice

Lorenzo non fa che scavarsi la fossa con le proprie mani, annunciando d’aver di colpo ritrovato la memoria. In qualche modo c’entrerebbe Chiara, che aveva dato il due di picche a Lele. Ecco, dunque, che per gioco aveva proposto alla sua fidanzata di rincuorarlo, quasi, provandoci per una settimana.

Nessuno crede a questa versione. Beatrice Luzzi spiega come per lei Shaila abbia perso interesse in quel momento. L’espressione che le si vede in volto in quel video, ribadisce, la dice lunga. Cesara Buonamici è lapidaria: “Lorenzo, io spero soltanto tu possa dimostrare che quella era una controfigura”.