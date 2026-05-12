Grande Fratello Vip, lite in diretta nella Casa. Mussolini al veleno su Manzini e Todaro: “Gemevi”

“Sono fatta così”, caotica, drammatica, un po’ vittima dell’ansia… Francesca Manzini in queste settimane è stata definita in ogni modo e lei, da grande personaggio di questa edizione del Grande Fratello Vip, si è difesa come ha potuto. Dalla solitudine della sua posizione, auto-costruita, di una contro tutti, non ha mancato di creare distanze e fratture con tutti concorrenti rimasti nella Casa e la tensione ha raggiunto il suo apice nella puntata di martedì 12 maggio, quando, incoraggiata da Ilary Blasi, Manzini ha cercato di spiegarsi (senza convincere nessuno dei presenti).

Lite nella Casa, scoppia la tensione con Francesca Manzini

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non ha lasciato nodi da sciogliere. Le tensioni covate per settimane nella cosa sono state portate al pettine e, come prevedibili, si sono concentrate soprattutto su Francesca Manzini. Il suo percorso dall’inizio del reality di Canale 5 è stato ricco di sferzate, strafalcioni e strani amori, ma mai come negli ultimi giorni era stata isolata rispetto agli altri concorrenti.

Proprio a lei è stata dedicata la prima poltrona rossa della serata. La clip mostrata dalla regia ha mostrato come negli ultimi giorni non siano mancati attacchi e un certo accanimento nei suoi confronti e sembra che a difenderle siano rimaste solo Ilary Blasi e Cesara Buonamici. L’imitatrice e comica romana è stata ormai etichettata e i concorrenti rimasti in gara la vedono come una giocatrice sempre alla ricerca di attenzioni, che gode nel suo stesso vittimismo.

Al centro della discussione, proprio a inizio puntata, è stato il bacio tra Francesca e Raul in confessionale nel corso della serata di sabato e di cui si è molto parlato. Un episodio che Manzini avrebbe voluto tenere segreto, ma che invece il ragazzo ha rivelato a tutti. Francesca, arrabbiata, è stata accusato di aver strumentalizzato l’accaduto. Alessandra Mussolini in particolare sembra non poterne più della compagna d’avventura: “Ci hai rotto con le tue bugie, ci hai stancato“. Lei ha provato a spiegarsi: “Mi era venuta l’ansia e non volevo parlarne”.

La preoccupazione di Francesca, a suo dire, è “per chi sta fuori e la aspetta”. Sembra infatti che fuori dalla Casa ci sia Washington, il suo compagno, e il suo timore era quello di ferirlo con un bacio dato in una serata di svago. “Chi ti ama non ti lascia per uno scherzo al Grande Fratello” ha cercato di rassicurarla Cesara Buonamici. Anche Ilary Blasi ha provato a difenderla, evidenziandone invece la genuinità. Parole al vento per i concorrenti della Casa, che invece non abbandonano la loro posizione.

Alessandra Mussolini sul rapporto con Raimondo Todaro: “Gemevi”

Ma la tensione ha colpito anche un altro concorrente che, soprattutto nelle fasi iniziali dell’edizione del reality è stato molto vicino a Francesca Manzini: Raimondo Todaro. Il ballerino, che non ha mai ricevuto una nomination, è al centro della discussione perché accusato di essere “un grande stratega” da Alessandra Mussolini: “Non puoi ricevere nomination perché sei amico di tutti qua dentro”.

Già che la discussione era aperta qualcuno ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, mettendo in dubbio il rapporto con Manzini. Chi è stato? Esatto, Alessandra Mussolini: “Come facevano a essere amici a due giorni dall’entrata nella casa? Ma poi basta Rai di qua, Rai di là. E poi, Francesca, ti sento che gemere nella doccia con Raimondo“. Una frase che naturalmente ha scatenato la curiosità della conduttrice e del pubblico a casa (ma che suonava più come affondo che come allusione a qualcosa di veramente accaduto).