GF Vip, Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro poi litiga con Giovanni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro, svelando di sentirsi sempre più vicina sentimentalmente al concorrente del Grande Fratello Vip, poi litiga con Giovanni Calvario.

Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro

Francesca Manzini e Raimondo Todaro sono ormai diventati inseparabili. L’imitatrice e il ballerino, sin dal loro primissimo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip avevano mostrato una forte intesa. Un legame che, nel corso delle settimane, è cresciuto sempre di più, tanto che si era parlato spesso di un sentimento, soprattutto da parte della Manzini.

Raimondo Todaro, come ben sappiamo, è legato sentimentalmente ad una donna misteriosa. Una tiktoker che si occupa di fitness e che ha rubato il suo cuore dopo l’addio a Francesca Tocca. Proprio per questo Todaro ha sempre negato la possibilità di iniziare una relazione durante il reality condotto da Ilary Blasi.

Non sarebbe della stessa idea Francesca Manzini che, dopo aver preso coraggio, ha deciso di parlare con Raimondo, spiegandogli di provare qualcosa per lui. In sauna, la conduttrice e imitatrice ha svelato con estrema sincerità cosa prova.

“Il rapporto che ho con te non ce l’ho con gli altri – ha spiegato -. C’è questa affinità e mi fai stare bene. Tu sei un regalo per me. Perché come sai, essendo io chiusa da quel punto di vista, tu sei quell’affetto che mi fa essere più morbida. Non ti spaventare per quello che ti sto dicendo. Spero che la cosa sia reciproca, con tutto il rispetto per Genoveffa. Non voglio spaventarti, però mi piace essere sincera”.

La reazione del ballerino è stata abbastanza neutra. Todaro ha ascoltato il discorso di Francesca, poi ha annuito e si è detto contento, ma non si è esposto in alcun modo. Un tema che, di sicuro, verrà affrontato durante la puntata del 30 marzo del Grande Fratello Vip con un confronto in cui finalmente scopriremo cosa lega davvero i due concorrenti.

La lite fra Francesca Manzini e Giovanni Calvario

Poco dopo per l’imitatrice è arrivato un nuovo momento di tensione. Archiviata – almeno in parte – la lite piuttosto dura con Alessandra Mussolini, Francesca Manzini si è scontrata con Giovanni Calvario. I due, insieme in cucina, hanno iniziato una discussione che ben presto è degenerata.

Il motivo della discussione? Una visione diversa del loro percorso nel reality.

“Qualcuno esce male quando si è preparato un copione perché stanchezza e pressioni fanno uscire un lato che non ti aspetti. Da me non esce questo perché io ho subito mostrato tutto, pregi e difetti – ha detto Giovanni -. È facile colpire chi lotta per essere elegante e gentile, devi colpire in egual modo chi non è gentile ed elegante mai. Io non ti sto sempre a dire cosa non va. Io non sono il tuo educatore. Io non ti devo insegnare le cose”.

“Tu spesso hai paura delle parole degli altri – ha replicato con decisione Francesca -. Il GF mette alla prova la sensibilità. A volte, la stessa eleganza che professi, non l’ho vista nell’atteggiamento. Noi siamo 16 persone diverse qui per crescere. Tu gioca come vuoi. Tu non accetti il confronto quando si parla di te. Giovanni non sei stato elegante. Agisci con personalità e gentilezza. Tu non ascolti”.