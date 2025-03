Fonte: IPA Bianca Guaccero

Uno degli appuntamenti Rai più apprezzati nel periodo estivo è senza dubbio Estate in diretta. Ottimi gli ascolti e riconferma del format mai messa in dubbio. Di fatto il pubblico de La Vita in diretta resta fedele anche ne mesi più caldi, quando il programma cardine va in pausa. Anche prodotti del genere, però, si ritrovano a subire delle modifiche, per quanto inattese. In questo caso si parla di un cambio di conduzione. Una ghiotta chance per Bianca Guaccero e non solo.

Nunzia De Girolamo lascia Estate in diretta

Quando un programma ha successo, si evidenzia un impatto positivo anche sui colleghi impegnati. Possono testimoniarlo Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, divenuti amici anche nella vita di tutti i giorni. Lo dimostra il fatto che la collaborazione sia stata replicata anche in Maschio selvaggio, programma su Radio 2.

Per pura scelta personale, però, questo idillio sarà interrotto. La stessa De Girolamo ha infatti spiegato al Tg1 d’essere giunta alla fine della cosa. L’edizione 2024 è stata l’ultima per lei, il che ha lasciato la Rai con un compito delicato: trovare la sostituta ideale.

Nuovo programma per Bianca Guaccero

Gianluca Semprini nettamente confermato a Estate in diretta anche per il 2025. Manca però l’annuncio ufficiale relativo alla sua controparte femminile in conduzione. Stando a quanto riportato da TvBlog, i nomi in pole position sarebbero tre.

Si sta valutando il profilo di Incoronata Boccia, vice direttrice del Tg1. Al tempo stesso, però, non è da escludere dalla corsa Ingrid Muccitelli, che d’esperienza in termini di conduzione di programmi d’intrattenimento ne ha accumulata. È infatti attualmente impegnata a Unomattina in famiglia.

Ai loro nomi si aggiunge poi quello di Bianca Guaccero. La Rai sembra avere grande fiducia nelle sue doti e non è da escludere il tentativo di averla a schermo in doppia fascia. Se ciò dovesse accadere, si procederà di certo a una modifica del palinsesto ulteriore, rispetto a quella già prevista.

Bianca Guaccero sostituisce Caterina Balivo

Se la Rai dovesse davvero optare per Bianca Guaccero, si tratterebbe di una dimostrazione di fiducia nei suoi confronti davvero enorme. Il settimanale Oggi ha infatti rivelato giorni fa l’intenzione della produzione di farle sostituire Caterina Balivo nella fascia estiva.

La conduttrice de La Volta Buona andrà in vacanza e dopo il Tg1 delle 13.30 ci sarà un vuoto da colmare. Spazio per la Guaccero, dunque, dopo il successo di Ballando con le stelle e le esperienze con Primafestival e Dalla strada al palco.

Una staffetta che si ripete, dal momento che già qualche anno fa la presentatrice aveva preso il posto dell’amica campana. Si trattava però di Rai 2 e di Detto fatto.

“Bianca è in trattative avanzate per aggiudicarsi un format che andrà in onda quotidianamente per tutta la prossima estate”, riporta il magazine. Sarà lei la grande protagonista del palinsesto di Rai 1 a partire da giugno 2025?