Amici, la proposta della Celentano: cambiano le regole di accesso al Serale

Avevamo lasciato lo studio di Amici, domenica scorsa, con l’assegnazione della prima fatidica maglia d’oro al cantante Nicolò Filippucci, volato così dritto al Serale. Nel pomeriggio del 5 febbraio, però, lo stesso ha rinunciato al suo “privilegio”. Il motivo? Alessandra Celentano ha proposto alla produzione un cambio nelle regole di accesso all’ultima fase del talent, la più importante. Proposta che è stata accettata di buon grado non solo per i cantanti ma anche per i danzatori. Le reazioni degli allievi non si sono fatte attendere.

La proposta della Maestra Celentano cambia tutto

“Questa è una lettera che consegnerò alla produzione, ma prima vi volevo informare”, ha esordito così Alessandra Celentano in un videomessaggio rivolto a tutti gli allievi di Amici. La Maestra più temuta del talent ha proposto un cambio nelle regole di accesso al Serale, l’ultima e anche la più importante, quella alla fine della quale viene decretato il vincitore dell’edizione.

“Il Serale di Amici è l’esaltazione del talento e del merito e non voglio correre il rischio di vedere sul palco allievi che non possiedono un talento indiscusso e indiscutibile – ha proseguito -. I miei tre allievi, secondo una oggettività tecnica, sono molto preparati e meritano il Serale. Su questo non possono e non devono esserci obiezioni. Ecco perché non ritengo giusto che il vostro accesso al Serale venga determinato solo dal professore di appartenenza. In quel caso prevarrebbe la soggettività e non, come dovrebbe essere, la oggettività del giudizio. Chiedo alla produzione che non sia più l’insegnante di appartenenza a decidere l’assegnazione delle maglie, ma che per accedere al Serale l’allievo abbia il Sì di tutti e tre i professori di categoria”.

“È il momento di far parlare il talento senza difese, a prescindere dal proprio insegnante”, ha concluso la Celentano. E la proposta, come da lei auspicato, è stata accettata sia per la categoria ballo che per la categoria canto.

Le reazioni degli allievi, Nicolò rinuncia alla maglia del Serale

Neanche a dirlo, la proposta della Maestra è stata accolta con grande preoccupazione dagli allievi: ricevere tre Sì non è affatto scontato e abbiamo visto, di puntata in puntata, come si accendano gli scontri tra i professori in merito ad alcuni nomi specifici. Non si può piacere a tutti, ma questo potrebbe deviare il percorso di alcuni cantanti e ballerini?

Al netto delle preoccupazioni, a emergere in questa cornice è stato Nicolò Filippucci. A dargli la maglia d’oro era stata la sua professoressa, Anna Pettinelli, nel corso dell’ultima puntata domenicale. Nicolò ha una voce meravigliosa, il talento non gli manca e per tali ragioni la scelta non è stata messa in dubbio dai telespettatori. Nicolò, però, ha deciso di intraprendere con coraggio la via della “giustizia”: “Per quanto so che sia importante, non è giusto che io ce l’abbia in un modo e voi tutti in un altro”, ha detto ai suoi compagni già prima che venisse confermato il cambio delle regole.

E, alla fine, è stato fedele alle sue parole: “Alla luce della proposta della Maestra Celentano che è stata approvata, vorrei che ricevessi anch’io lo stesso criterio di giudizio che riceveranno tutti gli altri. (…) Rinuncio alla maglia del Serale, perché ritengo sia giusto che tutti abbiano la stessa possibilità”.