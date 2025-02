Amici, pagelle della diciassettesima puntata: cosa è successo domenica 2 febbraio

Fonte: Ufficio Stampa Amici Maria De Filippi

Una puntata di equilibri rotti e ricomposti quella pomeridiana di Amici andata in onda domenica 2 febbraio. Veri e propri colpi di scena sin dai primissimi minuti del programma condotto da Maria De Filippi. Ad animarla sicuramente gli allievi che uno dopo l’altro si sono esibiti davanti a maestri e i giudici d’eccezione: Samanta Togni, Luca Argentero e Giusy Ferreri. Anna Pettinelli ha mostrato ancora una volta il suo lato tagliente ma attento, pronta a premiare gli studenti (a suo parere) meritevoli. Lorella Cuccarini ha vestito invece i panni della “mamma” positiva e protettiva nei confronti dei ragazzi e delle ragazze della scuola. Ecco come è andata e cosa è successo.

La rivincita di Nicolò (e le lacrime). Voto 9

Nicolò, ragazzo di 18 anni dalla voce bella, calda, avvolgente, è stato criticato in settimana dai propri compagni di scuola. Non facile per lui superare la tensione dell’ultimo posto della scorsa domenica. Spesso alla ricerca di “se stesso”, della propria personalità e della propria sensibilità, ha dato prova di ascolto verso i propri compagni anche quando questi, durante la settimana lo hanno eletto a “meno adatto per il Serale di Amici“. Proprio lui ha rotto il difficile ghiaccio dell’inizio della diciassettesima puntata nella sfida contro Filippo. Cantando Chandelier, celebre canzone di Sia della dinamiche sicuramente complicate, ha conquistato l’orecchio del giudice della sfida, Charlie Rapino, portando a casa la vittoria.

Per Nicolò però le emozioni non sono finite. Anna Pettinelli ha chiesto di mandare in onda un video riguardante il ragazzo. In particolare la clip ha mostrato i commenti con i quali i compagni di scuola hanno giustificato le posizioni basse che gli hanno assegnato. L’insegnante si è mostrata furiosa e ha preso su di sé le parti di Nicolò, secondo lei ingiustamente penalizzato, e così gli ha chiesto di cantare Jealous accompagnandosi al piano. Il ragazzo fa indiscutibilmente una performance incredibile, mostrando carattere, forza e una vocalità splendida. Poi, il colpo di scena: Anna Pettinelli decide di consegnare la maglia d’oro del Serale al ragazzo, che diventa il primo allievo ad accedervi. Spontaneo e liberatorio il pianto a cui Nicolò si è lasciato andare Le lacrime di un 18enne. Il riconoscimento di una fatica e di una dedizione di un giovanissimo talento della scuola di Maria De Filippi. Bravissimo ed emozionante. Voto 9.

Scontro tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini: “matrigna” e “mamma”. Voto 4

I maestri e le maestre della scuola di danza e di canto di Amici ci hanno ormai abituati a infiniti battibecchi, scontri e frecciatine… Anche questa volta non si sono certo risparmiati. In particolare Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini non si sono lasciate sfuggire la minima occasione per rinfacciare, stuzzicare e infastidirsi l’una con l’altra. A volte si tratta di scontri costruttivi e interessanti, altre volte questi sconti a due sembrano rubare spazio e attenzione ai ragazzi della scuola, oscurandoli. Esempio perfetto quello di Nicolò, difeso da Anna Pettinelli a scapito degli altri alunni, accusati dall’insegnante di non comprendere il suo talento e di penalizzarlo tenendo conto di altre motivazioni loro personali.

Lorella Cuccarini sentendo le critiche della collega non ha esitato a mettersi in mezzo, giustificando le opinioni degli altri studenti e attaccando i modi troppo severi di Pettinelli. Una dinamica già vista, in cui Anna Pettinelli sembra prendere le parti di arcigna “matrigna” (anche se si capisce benissimo quanto tenga a veder riconosciuti i meriti dei ragazzi meritevoli) e in cui Lorella Cuccarini sembra voler vestire quelli della “mamma” protettiva. La verità? Sarebbe bastata la prova di Nicolò a far tacere tutti i commenti… Voto 4.

Samanta Togni, Giusy Ferreri e Luca Argentero giudici giusti. Voto 8

Chiamati a giudicare le esibizioni dei ragazzi di domenica 2 febbraio, Giusy Ferreri, Luca Argentero e Samanta Togni sono stati, a nostro avviso, perfetti nel loro ruolo. Equilibrati, sinceri, in contatto con le proprie emozioni. Il loro non è un compito facile. Parlano con ragazzi che hanno scelto una strada faticosa e ricca di sacrifici, che si espongono quotidianamente a critiche anche pesanti rispetto alle loro passioni, ai loro movimenti, alle proprie espressioni vocali. I giudici devono essere abili a suggerire, direzionare e consigliare, con professionalità e durezza quando necessario. A nostro parere, missione compiuta. Giusy Ferreri e Luca Argentero hanno giudicato la gara di Canto, mentre Samanta Togni si è espressa circa le esibizioni dei ballerini.

Nessuno dei tre conosciuti volti della tv e dei palcoscenici italiani è nuovo al programma di Maria De Filippi e tutti hanno dimostrato di padroneggiare la disciplina per la quale sono stati chiamati a esprimere i loro pareri. Anche Argentero, amato attore, ha mostrato tutta la sua conoscenza e la sua passione per la musica, assolutamente non scontata. Tutti e tre hanno dato pareri precisi, onesti, duri quando necessari. Molto apprezzati. Voro 8.