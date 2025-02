Sarah Toscano in vestito rosa trasparente. Voto: 10

Nella serata del 9 febbraio 2025 ha avuto luogo un party a Sanremo, che ha inaugurato la settimana più importante della musica italiana. Si tratta della festa organizzata da Radio Italia, il Fuori Sanremo, a cui hanno preso parte diversi cantanti in gara. Tra di loro anche Sarah Toscano, l'ultima vincitrice di Amici, che ha sorpreso con un look seducente. La giovane cantante, infatti, ha indossato un vestito di pizzo rosa, completamente trasparente, arricchito da alcuni ricami brillanti. L'abito era accompagnato da un cappotto di pelliccia in tinta.