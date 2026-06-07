Rose Villain è diventata mamma per la prima volta: “Mai stata così felice”

L'annuncio è arrivato a sorpresa tra le storie di Instagram della cantante, che ha dato la bella notizia ai follower

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IPA Rose Villain

L’annuncio è arrivato a sorpresa sui social, a qualche giorno di distanza dalla nascita del bebè: Rose Villain è diventata mamma per la prima volta. La cantante ha dato la notizia tra le storie di Instagram, dove ha fatto sapere ai fan l’arrivo del suo primogenito, Francis Knight.

Rose Villain ha dato alla luce il suo primo figlio: l’annuncio

Una splendida notizia quella data da Rose Villain su Instagram nelle scorse ore: la cantante è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è comparso a sorpresa tra le sue storie, dove ha condiviso con i suoi fan i dettagli della nascita del suo bambino.

“New York 2.6.2026 10.48 pm”, ha scritto, svelando anche il nome del bebè, Francis Knight, il tutto accompagnato da un cuore. “Mai stata così felice”, ha poi concluso, condividendo con i follower la gioia incontenibile di essere appena diventata mamma. L’artista ha deciso di attendere qualche giorno prima di dare la notizia al mondo, per godersi al meglio, insieme al marito Andrea Ferrara, tutta la felicità che ha portato l’arrivo del loro bambino.

Al momento non è stata diffusa alcuna foto del bebè: una scelta comprensibile e sempre più diffusa tra i vip nostrani e non, che preferiscono proteggere la privacy dei minori in un mondo pieno di insidie come quello dei social.

La decisione di far nascere Francis Knight a New York non è stata casuale: la cantante è cresciuta tra il capoluogo lombardo, la Grande Mela e la California. Ed è legata alla città anche perché è lì che Rose Villain e Sixpm – nome d’arte del produttore e suo marito – si sono conosciuti nel 2015, avviando un sodalizio artistico e musicale che si è successivamente trasformato in una storia d’amore.

L’annuncio della gravidanza di Rose Villain

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso marzo sempre attraverso i suoi canali social, con un video emozionante su Instagam, dove la cantante mostrava orgogliosa il pancino. Rose Villain aveva pubblicato un brano inedito intitolato Tuttaluce, dedicato proprio a questo momento così speciale della sua vita.

Le immagini raccontano la scoperta della gravidanza, l’emozionante abbraccio con il marito, emozionato all’idea di diventare papà, ma anche la reazione di parenti e amici di fronte alla notizia. “Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei”, recitano alcuni versi della canzone. “Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura”.

Già in quell’occasione, alcuni passaggi del brano in cui faceva riferimento a un “principe” avevano spinto il pubblico a ipotizzare che si trattasse di un maschietto, indiscrezione poi confermata anche da lei stessa su Instagram.

“I miei manager mi abbinavano a diversi producer per fare delle session. Con lui è scattato subito qualcosa di speciale, ho pensato: è lui. Un colpo di fulmine artistico” aveva raccontato la cantante, parlando del primo incontro con il marito. Da allora il loro legame si è fatto sempre più forte: nel 2022, la coppia si è sposata con una cerimonia che è stata celebrata proprio nel quartiere di Brooklyn, sempre a New York.

Rose Villain non ha mai nascosto la volontà di avere un figlio con l’uomo che ha conquistato il suo cuore: “Con te un figlio non può venire sbagliato”, aveva