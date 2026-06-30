Rose Villain, le prime foto dopo la nascita di Francis Knight: “Mai stata più felice”

IPA Rose Villain incinta di Francis Knight

Rose Villain non è mai stata così felice. Da quando è nato il suo piccolo Francis Knight, a New York, il 2 giugno, la sua vita ha preso mille sfumature nuove e meravigliose. “Mai stata così felice”, aveva scritto Rose accanto all’annuncio social della nascita. Oggi, nel postare nuovi scatti, i primi che la vedono nella neo-veste di mamma, tra ciucci, biberon in mezzo agli spartiti, scarpine minuscole e reggiseni oversize, causa montata lattea, i fan scorgono una Rose ancora più bella e luminosa.

FRANCIS FOREVER!!!! 🦇🍼🫠 june ‘26 scrive la cantante accanto ad un carosello di foto “materne”.

Francis Knight è nato a New York il 2 giugno 2026, frutto dell’amore con il marito e produttore discografico Andrea Ferrara, in arte Sixpm.

Francis Knight, il significato del nome del figlio di Rose

Il nome del piccolo è un omaggio familiare: Francis è un tributo al padre di Rose Villain, un legame estremamente forte e importante per l’artista. Il padre di Rose Villain – vero nome Rosa Luini – si chiama infatti Franco Luini, ed è il fondatore e CEO di Tucano, celebre brand italiano specializzato in borse, zaini e accessori per il mondo tecnologico. Francis è la versione inglese di Franco. Knight invece è la versione anglofona del cognome della mamma di Rose, morta di tumore nel 2017, alla quale la cantante era profondamente legata. La donna si chiamava Fernanda Melloni e suo padre, il nonno di Rose, Biagio Melloni è stato un importante partigiano nonché fondatore della omonima catena di librerie. In inglese, il termine “Knight” (cavaliere) è la traduzione letterale del cognome Melloni, legato al concetto di scudiero.