Stephanie di Monaco organizza il più grande evento del Principato ed esclude Carolina

Fonte: IPA Stephanie ruba la scena a Carolina

Stephanie di Monaco, negli ultimi mesi, è in gran spolvero: la Principessa, che presto diventerà nonna per la prima volta, ha sempre più ruoli nel Principato, seconda solo a Alberto e Charlene. Infatti, oltre ad affiancare il fratello quando la cognata è impegnata, e presiedere il Monte Carlo Circus Festival, sarà lei a capo del comitato organizzativo per le celebrazioni più importanti del Principato di Monaco: quelle dedicate al centenario della nascita di suo padre, il Principe Ranieri III. Grande esclusa Carolina che, ormai, sembra essere stata rimpiazzata totalmente da sua sorella Stephanie. Come l’avrà presa? Non è una sorpresa che, tra le due, non corra buon sangue.

Nuovo ruolo per la Principessa Stephanie

Il 2023 sarà un anno molto importante per la vita pubblica del Principato di Monaco: si festeggerà, infatti, il centenario dalla nascita di Ranieri III, padre di Alberto, Carolina e Stephanie. Sarà proprio la figlia minore a dirigere i festeggiamenti. La Principessa, infatti, che diventerà anche nonna per la prima volta nei prossimi mesi, è a capo del comitato organizzativo per questo mega evento molto atteso.

Ad annunciarlo è stata lei stessa, in una rara intervista televisiva rilasciata ieri a Monaco Info: “Abbiamo appena annunciato il sito ufficiale con il conto alla rovescia – ha spiegato Stephanie – Questo è il culmine di diversi mesi di lavoro. I primi appuntamenti si svolgeranno a fine maggio per il compleanno di mio padre. Penso che trascorreremo un grande anno festeggiandolo”.

Saranno tante le iniziative, che culmineranno nella settimana del 100° anniversario della nascita dell’ex Sovrano, il 31 maggio. Sarà Stephanie di Monaco ad annunciare, via via, ogni manifestazione in programma, e a dirigere i preparativi. “Vogliamo coinvolgere tutti, aziende, associazioni, cittadini, ognuno avrà modo di omaggiare il Principe”. Ranieri III si è spento nel 2005, lasciando il posto al figlio, il Principe Alberto.

Fonte: IPA

Stephanie di Monaco ricorda il padre Ranieri III

Per Stephanie non è solo l’occasione per celebrare il ruolo di Sovrano del padre, ma anche la figura morale che è stato per i figli e tutto il popolo monegasco: “Celebreremo l’incredibile uomo che era, il meraviglioso papà che ci ha trasmesso i suoi valori di condivisione, di orgoglio per il nostro paese e che merita di ricevere questo omaggio a lui”. La Principessa, durante l’intervista, si è emozionata ricordandolo.

“Vorremmo che la sua figura arrivasse anche alle nuove generazioni, che non hanno avuto modo di conoscerlo”. Questo, secondo la Principessa, sarà uno degli obiettivi principali. “Non era solo un costruttore a livello materiale, lo era anche a livello sociale, soprattutto con la nuova Costituzione. Per lui era importante che Monaco acquisisse credibilità internazionale. Non sopportava il termine Principato dell’operetta. Ha combattuto e oggi Monaco brilla in tutto il mondo.”

Carolina esclusa da tutto: colpa di Stephanie?

Come mai sarà Stephanie a occuparsi dei festeggiamenti per papà Ranieri e non Carolina? Sta diventando una domanda ricorrente: al fianco di Alberto vediamo solo la sorella minore, spesso anche sua sostituta nelle occasioni ufficiali. Invece, Carolina ha un ruolo sempre più marginale. Problemi a corte? Che tra le due sorelle non scorre buon sangue non è una novità: il gossip, ormai, si insegue da oltre vent’anni, e sappiamo bene che Stephanie è la preferita del Principe Alberto che, verso la sorella più piccola, ha sempre avuto un grande senso di protezione.

Ma non solo, se Stephanie ha saputo, in punta di piedi, conquistare tutti, Carolina è stata descritta come prepotente e arrogante da più persone. Nell’ultimo anno non sono mancate le voci su un suo rapporto impossibile con la cognata Charlene, “tormentata” dai suoi continui attacchi e manie di protagonismo. Per questo, pare che il Principe abbia deciso di declassare una sorella e premiare l’altra. Se Carolina cerca solo gli onori del ruolo di Principessa, Stephanie svolge con il sorriso anche gli oneri.