Charlene, il look per il Centenario di Ranieri è un flop. Carolina le ruba la scena

Charlotte, occhi tutti per lei al Gran Premio di Monaco. Charlene sottotono con l'abito tunica

I Reali di Monaco in festa per il Centenario dei Principe Ranieri: i festeggiamenti in grande stile hanno coinvolto in prima persona Charlene di Monaco e il Principe Alberto, alla presenza dei gemellini, Jacques e Gabriella, Carolina e Stephanie. Per celebrare il centenario del marito dell’indimenticabile Grace Kelly – nato il 31 maggio 1923 – c’è stato anche il taglio della torta, ed è toccato proprio ai Principini il momento clou. Ma non è sfuggito ai più il look proposto da Charlene, l’ennesimo flop dopo quello sfoggiato al Gran Premio di Montecarlo.

Charlene di Monaco al Centenario del Principe Ranieri: il look nel dettaglio

Durante il weekend del Gran Premio di Montecarlo, Charlene di Monaco ha sfoggiato outfit dai costi altissimi: l’abito bicolor di Valentino – il cui costo è di 10.256 euro – così come il vestito sbracciato – da 4.150 euro – non hanno convinto tutti, non per il taglio sartoriale in sé, ma per l’evidente gelo della Principessa. In occasione del Centenario del Principe Ranieri, si sono ritrovati i Reali di Monaco, e in questo caso Charlene è apparsa molto più partecipativa, ma il suo look è davvero un flop.



Da una parte il look del Principe Alberto, che ha prediletto l’eleganza, dall’altra un total black per Charlene, dopo l’abito arcobaleno. Il vestito nero è dal taglio classico, a cui la Principessa ha vluto abbinare scarpe con tacco kitten. Impeccabile, invece, il suo hair look, più sbarazzino rispetto ai toni troppo classici dell’abito. Decisamente, Carolina le ha rubato la scena con il suo vestito rosso.

I festeggiamenti per il Centenario del Principe Ranieri

I festeggiamenti non potevano che avvenire in grande stile. Sì, perché, prima del taglio della torta, Charlene e Alberto hanno sfilato su auto d’epoca cabriolet. Un vero e proprio omaggio al Principe, noto per la sua passione per le auto d’epoca. La famiglia Grimaldi al gran completo ha preso parte alla sfilata, che nel complesso ha avuto un tocco retrò super apprezzato.

Il Centenario del Principe Ranieri ha coinvolto in prima persona Stephanie di Monaco, presidentessa del comitato, che ha organizzato diversi eventi per tutto l’anno. Durante il taglio della torta, invece, i grandi protagonisti sono stati i gemellini Jacques e Gabriella: i piccoli monegaschi si sono molto divertiti e, dobbiamo ammetterlo, il loro look coordinato è delizioso.

Carolina di Monaco ruba la scena a Charlene



La classe e l’eleganza di Carolina di Monaco sono praticamente intramontabili. Da sempre a Corte si mormora, del resto, della faida tra lei e Charlene. E ancora una volta le ha rubato la scena con un abito rosso davvero particolare. Sobria, come è nel suo stile del resto, Carolina non ha mancato di far sentire la propria presenza all’evento, oscurando di fatto la Principessa.

Una “festa” di famiglia dal tocco glamour, ma – forse – ci saremmo aspettati di più da Charlene, che è sempre stata molto attenta allo stile in generale. Super elegante, sì, ma mancava decisamente qualcosa. Almeno, però, la pace con Alberto è definitivamente siglata: non si parla più di divorzio, ma del loro ritrovato feeling.