Charlene di Monaco, cambio look sensazionale da 14.406 euro. Ma è gelo al GP

Charlene di Monaco ha voluto dare il meglio di sé durante il weekend del Gran Premio di Montecarlo, sfoggiando un paio di look a dir poco fantastici e proibitivi. Per la cena di gala ha scelto l’abito bicolor di Valentino che costa 10.256 euro e per la gara di Formula 1 ha optato per un lungo vestito sbracciato di Akris da 4.150 euro, per un totale di 14.406 euro. Ma l’eleganza esclusiva della Principessa non è bastata a farle tornare il sorriso in pista. Il gelo e la delusione hanno preso il sopravvento durante il GP.

Charlene di Monaco ha voluto rinnovare la sua immagine con un nuovo colore di capelli castano che decisamente le sta fantasticamente, addolcendo i tratti del suo viso e rendendo il suo aspetto meno freddo e distaccato. Il debutto in Formula 1 col nuovo look è stato un successo. A cominciare dalla cena di gala che si è tenuta sabato 28 maggio allo Sporting Monte-Carlo, prima della gara.

Charlene di Monaco, l’abito di Valentino da 10.256 euro

La Principessa ha scelto una firma inconsueta per lei, Valentino, anche se l’abito da sera rispecchia perfettamente il suo stile. La moglie di Alberto infatti ha indossato un abito monospalla, modello che adora, tal taglio ampio e senza cuciture, in cady di seta bicolore bianco e nero. Un abito pensato dalla griffe per le spose, dal costo decisamente proibitivo: 10.256 euro. Ma Charlene quando si tratta del guardaroba non bada a spese. La Principessa lo ha abbinato a un paio di sandali in camoscio nero con cinturino alla caviglia, firmati Hermes, che ha già indossato in altre occasioni. Il tutto ulteriormente impreziosito da orecchini pendenti e bracciale con diamanti. Per quanto riguarda il make up, Charlene ha optato per una riga sottile sulle palpebre e la sua classica manicure con smalto scurissimo, replicato sulle dita dei piedi. Ultra chic.

Il suo outfit da sera ha trovato il plauso di sudditi e fan che sui social commentano: “Lei è sempre bella ed elegante!! ❤️❤️❤️”; “La ammiro”; “Una tale bellezza”. E sul cambio di colore scrivono: “Cambiare colore è cercare stabilità e benessere interiore. Questo colore le sta bene, ha un viso molto bello che si presta a diversi colori di capelli. Manca solo il rosso.”

Charlene di Monaco veste Akris al GP di Montecarlo

L’indomani, per il GP di Montecarlo, Charlene di Monaco è nuovamente elegantissima. Torna a indossare uno dei suoi brand preferiti, Akris, maison svizzera di lusso che confeziona abiti sartoriali. La Principessa sceglie un lungo vestito sbracciato, blu navy con pieghe verticali colorate, che ha pagato 4.150 euro e che ha abbinato alle sue décolleté in camoscio blu con tacco peplex Songe Ombré di Dior che tutte vorremmo e gli occhiali da sole di Prada da 250 euro.

Malgrado la sua mise sia impeccabile, non si è potuto non notare l’espressione dura e seria che Charlene ha mantenuto per tutta la gara e che è divenuta ancora più scura durante la premiazione. Anche con Alberto le interazioni sono minime, giusto qualche sorriso.

Charlene di Monaco gelida e delusa al GP di Montecarlo

Qualcosa non andava per Charlene che è apparsa piuttosto gelida. Da un lato indubbiamente c’è la delusione di veder perdere il suo amico, Charles Leclerc, che con la sua Ferrari è arrivato solo sesto. Mentre sarebbe stato bello vedere trionfare proprio nella sua Montecarlo. E poi, e questo probabilmente è il vero motivo di tale freddezza, al GP era presente Nicole Coste, l’ex di Alberto con la quale ha avuto un figlio, Alexandre. L’ex hostess ha scorrazzato tra i box delle monoposto e si è fatta fotografare in pista, atteggiandosi da padrona di casa. Un comportamento assolutamente non gradito alla Principessa.

Pensare che nemmeno Carolina di Monaco osa rubare la scena a Charlene in determinate occasioni istituzionali, mentre Alberto tollera la presenza di Nicole Coste e non le ha mai proibito di partecipare agli appuntamenti più prestigiosi di Montecarlo.