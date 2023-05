Charlene di Monaco brilla con l’abito di paillettes aderente: sospetti sulla gravidanza

Charlene di Monaco questa volta lascia senza fiato. L’occasione è il prestigioso FT Business of Luxury Summit gala che si è tenuto in una delle location più lussuose del Principato, lo Sporting Monte-Carlo. La moglie di Alberto indossa uno splendido abito di paillettes blu che le sta d’incanto, anche grazie al nuovo colore di capelli. Mentre i rumors sulla gravidanza prendono una direzione sorprendente.

Charlene di Monaco incanta con l’abito scintillante

Dopo aver stupito tutti con la nuova capigliatura castana che le addolcisce il viso durante il gala dedicato a Maria Callas, Charlene di Monaco torna al fianco di suo marito Alberto per un altro appuntamento glamour dedicato al mondo del lusso. Si tratta del Business of Luxury Summit 2023 del Financial Times che si è tenuto dal 21 al 23 maggio a Montecarlo.

Alla cena di gala hanno partecipato anche Alberto e Charlene di Monaco. La Principessa ha indossato un abito in paillettes blu cangianti, monospalla, con bordatura in raso che termina con una sorta di nodo sulla spalla. Nel senso letterale del termine l’ex nuotatrice scintillava durante la serata. L’abito è perfetto per lei, anche perché corrisponde totalmente al suo stile. Charlene indossa spesso infatti i modelli monospalla e le paillettes sono una passione. Basti pensare al recente abito da sera che ha indossato durante il breve viaggio a Firenze.

Questa volta il look della Principessa è apprezzato da tutti. Ormai è lontana la criticatissima mise per l’incoronazione di Carlo. Charlene sembra aver ritrovato dunque il suo stile e sui social per lei ci sono solo complimenti. Qualcuno scrive: “La Principessa Charlene Assolutamente sbalorditiva”; “Molto bella e di gran classe Charlene!!”; “Sempre bella e di classe Charlène e sempre un piacere vederla sorridere in coppia con suo marito 😍”; “Bella la principessa, sublime in questo vestito! Tutto perfetto 😍”. Sono in pochissimi chi non l’apprezzano in questo outfit scintillante. E così c’è chi scrive: “Ma perché sceglie sempre questo modello?”. Ma in fondo è più un’osservazione che una critica.

Charlene di Monaco, abito aderente e sospetti sulla gravidanza

In ogni caso, Tutto ciò che brilla è molto amato dalla Principessa così come le linee semplici e i volumi ampi. Questa volta però ha fatto un’eccezione, infatti il vestito sfoggiato allo Sporting è al contrario piuttosto aderente, in modo che la sua silhouette è messa in risalto. Da qui lo scatenarsi dei rumors sulla presunta gravidanza di Charlene che ormai si inseguono da quasi un anno.

Indubbiamente abbiamo visto molti cambiamenti nella Principessa da quando è tornata dopo la grave malattia che l’ha colpita nel 2021. Charlene ha ripreso peso e soprattutto è meno inquieta e distaccata in pubblico. Finalmente sorride, si lascia prendere per mano da Alberto e ha manifestato per lui anche pubblicamente il suo affetto. Tutti questi differenti atteggiamenti hanno contribuito ad alimentare l’indiscrezione sulla gravidanza. Ma questo nuovo abito aderente fa insinuare dei dubbi anche i chi ci credeva ancora che la Principessa fosse incinta. Invece ora del tutto improbabile, ma mai dire mai.