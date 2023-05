Charlene di Monaco incinta, il nuovo look castano dice tutto

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, tutti tagli e colori di capelli

Ancora una volta il taglio e il colore dei capelli di Charlene di Monaco sono al centro dell’attenzione. La moglie di Alberto è nota per i suoi cambi di look, a volte estremi e quindi molto discussi. Ma questa volta la nuova tinta casta, dalla tonalità calda, è stata accolta con successo. In effetti, la Principessa è un incanto e qualcuno mormora che dietro questo grande cambiamento ci sia un dolce segreto.

Charlene di Monaco, il nuovo colore di capelli

Per la prima volta da quando si è sposata con Alberto, Charlene di Monaco è diventata castana. In altri tempi aveva già provato a scurire i capelli, ma questo particolare colore non lo aveva provato. La Principessa ha debuttato in pubblico con la nuova capigliatura in occasione della terza edizione del Maria Callas Monaco Gala & Awards, lo scorso 12 maggio. Durante l’evento, che è l’Alto Patrocinio del Principe Alberto, sono stati consegnati premi in vari ambiti “opera”, “ambiente”, “salute e istruzione” e “cultura”. Charlene e Alberto hanno inaugurato in contemporanea la mostra dedicata a Maria Callas presso il Casinò di Montecarlo e assistito a un concerto d’opera.

Al gala erano presenti diverse celebrità internazionali ma ovviamente gli occhi erano tutti puntati su Charlene, anche a causa del suo nuovo colore di capelli, un brunette che decisamente le dona e che addolcisce molto i tratti del suo viso. L’aria gelida e triste che spesso l’ha contraddistinta alimentando gossip e attirando su di sé parecchie critiche è sparita grazie a questo nuova nuance castana. Per altro, la moglie di Alberto ha scelto di indossare un abito blu navy monospalla che era perfetto per il look rinnovato.

Charlene di Monaco, il significato del suo cambio di look

Questo cambio d’immagine più delicato e grazioso che si discosta da altre scelte stilistiche della Principessa come quando si presentò con la testa rasata è stato interpretato come un segno di un cambiamento importante nella sua vita privata.

Secondo gli esperti di Corte, il nuovo look di Charlene è un modo di comunicare indirettamente che c’è qualcosa di nuovo in famiglia ed è estremamente positivo. Di certo, la Principessa e suo marito stanno vivendo un momento di grande armonia. Escludendo le immagini imbarazzanti durante l’incoronazione di Carlo, la coppia appare in pubblico più vicina, più in sintonia rispetto a qualche tempo fa.

Questo ha alimentato ancora una volta i rumors secondo i quali Charlene sarebbe incinta a 45 anni. In fondo, è successa la stessa cosa per le tre gravidanze di Kate Middleton, ogni volta che era in dolce attesa ha cambiato taglio di capelli prima di dare l’annuncio ufficiale. Se la Principessa di Monaco si fosse ispirata a lei?