Charlene di Monaco, cosa è accaduto veramente la notte dell’incoronazione

Fonte: Getty Images Charlene, Letizia di Spagna, Rania: le altre bellezze all’Incoronazione di Carlo

Cosa è accaduto la notte prima dell’incoronazione che ha sconvolto Charlene di Monaco? La Principessa al ricevimento di Buckingham Palace era così sorridente ed elegante, ma quando è arrivata alla Abbazia di Westminster era tirata in viso e Alberto era visibilmente in imbarazzo. Le foto di quella notte possono forse darci una risposta.

Charlene e Alberto di Monaco in un ristorante di Londra

Dopo il ricevimento a Buckingham Palace infatti Alberto e Charlene di Monaco sono andati a cena da Oswald’s in Mayfair. Non si è trattato di un appuntamento romantico a lume di candela, ma di un convivio offerto dalla Famiglia Reale inglese in rappresentanza della quale erano presenti Sophie del Wessex con sua figlia Louise e Beatrice di York.

Charlene si è cambiata d’abito per la cena, indossando un completo color avorio molto raffinato. L’ensemble era composto da una giacca lunga monopetto con bottoni laterali e dei pantaloni morbidi in bianco screziato a cui ha abbinato una clutch rigida in oro, décolleté chiare e orecchini con diamanti.

La Principessa stava magnificamente e sembrava a suo agio accanto ai membri della Famiglia Reale britannica, anche perché poteva contare sulla presenza di suo marito Alberto. Era così perfetta che a commento delle foto scattate all’uscita del locale qualcuno ha scritto sui social: “Sono felice di vederla in pubblico completamente rimessa. Ti adoro Charlene”, con un chiaro riferimento alla grave malattia che l’ha portata quasi alla morte nel 2021. Altri ancora sono rimasti incantati dalla sua bellezza: “La Principessa è così sofisticata, così bella e meravigliosa”.

Charlene e Alberto di Monaco sembravano perfetti

Un attento osservatore commenta: “Sembravano perfetti questo fine settimana. Cosa contraddistingue questa coppia? Più che le apparenze, è il loro carattere, la loro personalità e la gentilezza innata. Specialmente il Principe. Ma entrambi, ne sono sicuro”. L’apparenza inganna sembra suggerire questo fan della coppia che sottolinea come anche quando Alberto e Charlene sembrano distanti in realtà sono molto innamorati e uniti. A volte è solo il protocollo o le circostanze che li costringono a mantenere un comportamento distaccato. O più semplicemente, anche per chi è abituato ed è stato educato a ricoprire un ruolo pubblico, non è certo facile mostrarsi davanti a centinaia di obiettivi.

Questo potrebbe essere l’unico, vero motivo per cui il giorno dell’incoronazione Charlene è apparsa tirata in volto, quasi infastidita. Nessun litigio tra lei e Alberto, ma solo l’ansia di apparire davanti a milioni di persone durante un evento che passerà alla storia indossando un completo dentro il quale può essere non si sentisse a suo agio.

Charlene di Monaco alla gogna per il look

Lo stesso estimatore delle coppia a tal proposito scrive: “Spero che le persone mettano fine alle voci e smettano anche di dire cose cattive sul vestito della principessa questo fine settimana. È solo un vestito! 🤨 E stava benissimo. Ancora più importante, credo che si sentisse benissimo indossandoli e questo è ciò che conta 😚”.

Un’opinione un po’ diversa la esprime un altro fan di Charlene che comunque la difende a spada tratta: “Questo vestito è stupendo [si riferisce al look della cena] e stupenda la principessa che lo indossa con il suo dolce sorriso. Molto bello anche il mono spalla mentre quello dell’incoronazione per me non gli rendeva giustizia. La principessa però può permettersi tutto ha molta classe e il Principe lo si vede molto orgoglioso di Lei”. In conclusione, sono tutti convinti che Charlene sia bellissima e che Alberto è molto orgoglioso di lei.