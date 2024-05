Come sempre, in occasione del Grand Prix di Monaco, la principessa Charlene sfoggia un look incredibile

Lunedì 26 maggio si terrà l’ottava prova del campionato mondiale di Formula 1. La corsa avrà come cornice l’incredibile pista cittadina di Montecarlo nel principato di Monaco. E, ad accogliere i campioni dei motori e i vip arrivati per ammirarne le imprese, non potevano che essere il principe Alberto e la principessa Charlene che, per l’occasione, ha indossato un’elegantissima jumpsuite con un dettaglio davvero affascinante.

La raffinata jumpsuite con le spalle scoperte

Come sempre sobria e raffinata, ma con un tocco di modernità e lo sguardo rivolto ai fashion trends del momento. Al grande ricevimento al Palazzo Reale organizzato a margine dell’81esima edizione del Grand Prix de Monaco, Charlene di Monaco era in compagnia del marito il principe Alberto e, con lui, ha posato nel cortile d’onore della residenza, di fronte a un’auto d’epoca rosso fiammante. Un bel contrasto con il suo abito scuro, color della notte.

Anche stavolta, come molte volte in precedenza, la principessa sportiva si è affidata al designer francese Louis Vuitton, uno dei suoi stilisti prediletti. È firmata Vuitton la bella jumpsuite a maniche lunghe, con scollo a barchetta e un ampio risvolto che mette in mostra le spalle in modo decisamente raffinato. Il corpetto è ben strutturato e aderente, in contrasto con gli ampi e morbidi pantaloni a palazzo, il cui orlo sfiora sapientemente il suolo.

Così, a mostrarsi, delle calzature, sono soltanto le decisamente modaiole punte affilate. In un materiale metallico e cangiante, lo stesso del sottile cinturino sapientemente indossato per sottolineare ed enfatizzare il punto vita. E questi sono quasi gli unici accessori, la principessa si è concessa, in più, soltanto un paio di discreti orecchini, mostrati dall’elegante pixie cut cortissimo con ciuffo laterale. E se con i gioielli resta sobria, Charlene si concede di giocare un po’ con il make-up. L’outfit così discreto è illuminato dal primaverile rossetto rosso fragola. Mentre il luminoso smoky-eyes sui toni dell’argento riprende i riflessi di scarpe e cinturino.

I look di Charlene al Gran Premio di Monaco

Grande sportiva, Charlene non si perde mai un Gran Premio. E, tra gli spalti e sul palco delle premiazioni della più importante corsa della F1 europea, la principessa sfoggia sempre look da mozzare il fiato. Spesso, per l’occasione sceglie il rosso, colore simbolo di forza e velocità. Ed era bellissima, nel 2017, con il morbido abito total red indossato con sandali nude e occhiali scuri. Nel 2014, invece, il rosso era solo un dettaglio: una striscia a interrompere il candido bianco dell’elegante tubino.

Seppur uno dei nostri look preferito è quello indossato al Grand Prix 2022 quando, contro la “tradizione”, la principessa ha scelto un delizioso color azzurro celeste. Anche in quel caso declinato in una elegantissima jumpsuite a maniche lunghe. Con un femminile scollo tondo e, a sorpresa, una sensuale (ma sempre discreta) scollatura a V sulla schiena. Uno stile decisamente classico e iperfemminile, che ben contrastava con l’acconciatura rock, color platino e spettinata.