Charlene Di Monaco: il look nero e brillante

Charlene di Monaco, in occasione della tradizionale Festa della Croce Rossa ha indossato un abito firmato Akris (uno dei suoi brand preferiti), di un nero intenso e dal taglio veramente interessante, soprattutto nei dettagli sulle maniche. A conquistare però è stato il suo beauty look: brillante e luminoso. Il taglio di capelli è poi molto diverso da come lo porta oggi e non può non stupire nel colore e nelle forme. La Principessa negli anni ha infatti modificato molto il suo modo di vestire e di mostrarsi in pubblico: ecco alcune foto che ne mostrano il cambiamento nel tempo.